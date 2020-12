Plano de estudos ajuda a focar em metas

Faltando poucos tempo para a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, ainda dá para organizar horários e aproveitar melhor os estudos até a data marcada. Distribuir os assuntos, manter o ritmo e a disciplina são algumas das orientações que podem fazer a diferença nessa reta final. Mas organização é a palavra-chave para os estudos em qualquer época da vida e deve ser a estratégia número 1 para quem deseja alcançar um objetivo.

José Veiga Neto é supervisor pedagógico do Colégio GGE e entende muito bem de planejamento e estratégia – duas peças importantes para que os feras alcancem o resultado almejado. A orientação é que o aluno comece estabelecendo metas: qual o conteúdo, o tempo de estudo diário, semanal e mensal. À medida que as primeiras metas são alcançadas, a motivação para os maiores objetivos cresce. Pode-se começar estabelecendo o tempo de dedicação exclusiva com intervalos a cada hora estudada.

O segundo passo, diz Veiga Neto, é organizar os horários. “O que vou estudar na segunda, na terça e assim por diante? E qual o melhor horário, aquele que mais rendo? É pela manhã ou à noite, quando há mais silêncio? Defina de acordo com seu perfil”, ensina.

A dica é distribuir assuntos de diferentes tópicos de conhecimento entre o horário disponível. “Assim, você muda a área do raciocínio e dá ganho cerebral, melhora atenção e concentração”. A sugestão é que o aluno organize entre 3 e 5 horas diárias de estudo, em média, e de 10 a 15 minutos de intervalo a cada hora. Definir as disciplinas que serão estudadas a cada dia conduz a uma rotina, que leva ao hábito. “Isso, de segunda a sábado, deixando o domingo livre para descanso e lazer”, reforça o supervisor pedagógico.

Traçado esse plano, é hora de definir as estratégias: como estudar, se é mais proveitoso ler em voz alta, se a assimilação melhora com mapas mentais, com fichamento, o número de questões a serem resolvidas por dia. “Eu consigo absorver melhor se eu leio em voz alta, ativando o canal de aprendizado visual e auditivo. Cada aluno precisa entender o que funciona melhor para ele”, diz Veiga Neto. Aí decide se resolve questões de edições anteriores do Enem, se prefere assistir a vídeo-aulas ou esquematizar mapas mentais.

Aprender a aprender?



Isso mesmo. Aprender é um processo, sabia? E desenvolver o aprendizado é uma construção que leva um certo tempo e muita disciplina. É por isso que no GGE os alunos são orientados a construir um horário de estudos com as melhores estratégias para absorver o conteúdo das aulas. Como diz o supervisor pedagógico Veiga Neto: “aula dada é aula estudada”.

No colégio, diz Veiga Neto, a elaboração do plano de estudos faz parte do desenvolvimento de uma disciplina autoconsciente, “fazer os alunos entenderem que eles precisam seguir assim para atingir seus objetivos”. “É com metas diárias definidas, com o hábito de estudar diariamente, que eles vão se tornar alunos nota 10”, reitera.

Veiga Neto explica que todos indivíduos têm inteligências múltiplas, mas que algumas delas são mais desenvolvidas, e que isso deve ser levado em consideração. “Se eu gosto mais de Literatura, Redação, História, mas tenho dificuldades com disciplinas da áreas de Exatas, é nesta parte complicada para mim que devo focar. Quanto mais treino, mais desenvolvo essa inteligência”.



Tudo tem limite



Apesar do esforço que precisa ser aplicado nos estudos e na consequente aprovação, Veiga Neto lembra que é preciso haver limite. “O cansaço é o grande vilão do vestibulando, que muitas vezes deixa de dormir bem para estudar. Mas é através do sono que se transforma o conhecimento em memória permanente. A falta de sono causa estresse, que causa perda de memória recente. Se eu estudei o dia todo, mas dormi mal, tudo aquilo que estudei pode se perder”. Então, quanto mais perto das provas, mais nervoso vai ficando o candidato. E é aí que está mais um trunfo do plano de estudos: se ele foi seguido à risca durante o trajeto, é a hora de pisar no acelerador, sem sobrecarga nessa etapa.