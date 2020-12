Com qualidade e inovação, Unit oferece possibilidades múltiplas no ensino superior

São quase 60 anos de mercado: o que começou como uma escola se tornou uma instituição de ensino superior, hoje, com mais de 50 mil alunos em três estados do Nordeste Brasileiro. O Centro Universitário Tiradentes (Unit) e a Faculdade Integrada Tiradentes (Fits) são os braços do Grupo Tiradentes em Pernambuco, onde oferecem 17 cursos de graduação – entre eles, Medicina, Direito, Biomedicina e Engenharias Civil e Mecatrônica.

“A instituição que nasceu na escola do professor Jouberto Uchôa, em Aracaju, Sergipe, está hoje, presencialmente, em três estados do Nordeste – Sergipe, Pernambuco e Alagoas – mas também em outros estados da região com polos de Educação a Distância (EAD). Aqui em Pernambuco, o grupo chegou no final de 2012, com a aquisição da Facipe, acreditando muito no desenvolvimento do Estado”, diz a reitora da Unit em Pernambuco, Vanessa Piasson.



Recentemente, em 2018, a Faculdade Integrada de Pernambuco evoluiu e se tornou Centro Universitário, um marco na história da instituição. “Hoje somos o Centro Universitário Tiradentes, a UNIT, um nome regional com propósito na inovação, na educação de qualidade, e que vem acreditando em novos projetos e no desenvolvimento sustentável de Pernambuco”, completa a reitora.

Vanessa relembra que as atividades que começaram em Sergipe se restringiam a cursos de licenciatura e que o portfólio foi, gradativamente, sendo ampliado. “Hoje atuamos nas áreas de humanas, saúde e exatas. Em Pernambuco, a aquisição trouxe mais investimento de infraestrutura, em formação docente, para fortalecer o que já existia. Inicialmente, foram 4 endereços em Pernambuco. Hoje, a UNIT conta com 17 cursos de graduação, além do curso de Medicina na Fits, em Jaboatão dos Guararapes”.





Vanessa Piasson, reitora da Unit: “somos um nome regional com propósito na inovação” – Foto: Luisi Marques/JC360

Uma das funções das instituições de ensino superior, sejam públicas ou privadas, é estimular o caminho da extensão e da pesquisa. “Na Unit, a gente tem um projeto de iniciação científica muito sólido, com bolsas, inclusive, para jovens pesquisadores e essas pessoas que têm essa vocação contam com o apoio dos professores e são naturalmente um caminho a se seguir”, pontua a reitora.



Ações e parcerias

A internacionalização é um pilar no qual o Grupo Tiradentes se apoia muito e conta, para isso, com estruturas e parcerias. Entre elas, está o Tiradentes Institute, em Boston, EUA, que tem o propósito de trazer mais possibilidades de intercâmbio: trazer e levar professores e conhecimentos.

Segundo a reitora, o Tiradentes tem bases sólidas: “baseamos nosso modelo pedagógico em competências, no protagonismo do estudante e no viés da inovação”. Provando isso, no próximo mês de outubro, a Unit inaugura o Tiradentes Innovation Center, espaço destinado à inovação, às novas possibilidades.

Além da política de internacionalização (leia mais aqui), a Unit inicia agora uma parceria com o Porto Digital. De acordo com Vanessa Piasson, um co-branding entre as duas instituições vai oferecer opções de graduação e pós-graduação com viés inovador, com forte estímulo à prática e inserida no ecossistema do Porto Digital. “Os estudantes terão a oportunidade concreta da empregabilidade”, comenta.