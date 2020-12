Educação Marista aposta em visão humanista na busca por formação integral

A missão Marista é definida por uma frase clara: “formar bons cristãos e virtuosos cidadãos por meio da educação”. A congregação francesa existe há 202 anos e está no Recife desde 1910, onde fundou e mantém uma das escolas de excelência acadêmica mais tradicionais da cidades, o Colégio Marista São Luís.



Os Maristas são referência do quanto o perfil cristão e humanista pode ser a força motriz de uma educação de qualidade. À frente da pastoral do São Luís, o irmão marista Cassiano Lima Monteiro explica que a educação da congregação visa cuidar dos estudantes em sua totalidade. “Busca ser uma educação integral: afetiva, acadêmica, social, espiritual. A gente acredita que cuidando de toda a pessoa, ela dará conta de viver suas dimensões como um todo”, ensina.



Há 9 anos na congregação, Irmão Cassiano diz que o ensino cristão ainda é muito buscado pelas famílias. “O que vejo é uma grande procura por instituições que, como a nossa, formem as pessoas como um todo. Buscam por uma visão humanista, não no sentido proselitista, mas que possibilite a formação do cidadão, baseada no respeito, na acolhida, que compreenda as diferenças”, defende.



“O que oferecemos aos nossos estudantes é uma educação de qualidade. Temos nossa função eclesial e nossa função social, que é formar o aluno para o mundo do trabalho, para as universidades. Ensinamos que eles não precisam ser o melhor em tudo, mas que dêem ao que fazem o melhor de si”, afirma o irmão Marista. Em 2018, o São Luís garantiu 160 aprovações em universidades públicas, dentre elas o 3º lugar geral no Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (SSA).

Embora seja uma escola católica de tradição Marista, o São Luís acolhe estudantes de todas as crenças, sem diferenciação. Segundo o Irmão Cassiano, “há lugar para todos”, inclusive com atividades humanistas ecumênicas, com ações solidárias e sociais, que buscam a construção de um mundo mais justo para todos. “Aqueles que não professam a mesma fé que nós não são obrigados, de forma alguma, a fazê-lo. A nossa prática é deixar sempre o aluno livre para aderir e ser protagonista da sua própria história”.