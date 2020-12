Matemática no Enem: confira dicas do professor Marconi Sousa

Professor de Matemática do Colégio GGE, Marconi Sousa dá das dicas da disciplina para os feras que vão disputar uma vaga na universidade este ano, através das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). E começa reforçando o alerta: a prova do Enem é “extremamente contextualizada”. “Sempre digo que a prova de Matemática pontua mais, é o que dá a nota do segundo dia do Enem”, alerta.

“As questões conseguem trazer o cotidiano para o papel, fogem do que era usual antes: uma prova direta e engessada”, explica Marconi. O professor orienta que é preciso ter muita calma na leitura da prova, analisar o que a questão diz e aplicar o conceito matemático. “O imediatismo acabou. O aluno tem que ler, interpretar e ter cuidado quando marcar as alternativas”, enfatiza.

E onde está o “x” da questão? Justamente no que se costumava chamar popularmente de “casca de banana” e que o professor Marconi chama de “distrator”. “Você tem cinco alternativas – A, B, C, D, E – onde uma é absurda, uma é a verdadeira e há três que em que a banca do Enem pensou nas possibilidades de erro para formular, perguntando: na posição de aluno, como você erraria?”. Então, todo cuidado é pouco!

Ao Blog do Enem, o professor listou alguns alertas: