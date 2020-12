Com professores e estrutura qualificados, universidades privadas garantem boa formação a estudantes

Não faz muito tempo, as Instituições de Ensino Superior (IES) particulares sofriam com o estigma de que não tinham um corpo discente tão competente quanto o das universidades públicas. O que podia ser justificado por um vestibular com baixa concorrência e estrutura aquém, hoje foi totalmente desmistificado por alunos egressos bem formados, prontos para o mercado de trabalho, professores de excelência e infraestrutura competitiva.

O consultor comercial da Sodexo, Diego Coelho, 36 anos, é ex-aluno do Centro Universitário Tiradentes (Unit), onde concluiu o curso de Administração há dois anos. Hoje, cursa MBA em Gestão Comercial da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e disse que nunca percebeu qualquer tipo de restrição ou preconceito por ter cursado a graduação em uma IES particular.

“Nunca tive problemas com isso, inclusive em entrevistas de emprego. E na Unit, pela forma como fui acolhido pela instituição, pela coordenação, pelos professores, nunca pensei em trocar de universidade. Com toda tranquilidade, digo que estudo no MBA com mais de 60% de colegas formados em particulares, todos muito bem formados, instruídos e de alto nível”, testemunha Diego.





Professor Oswaldo Carvalho é coordenador do Unit Carreiras. | Foto: Luisi Marques/ JC360

À frente do Unit Carreiras – setor da instituição responsável pela orientação comportamental dos aluno, parceiras com empresas e encaminhamentos de seleções -, o professor Oswaldo Carvalho explica que as empresas, hoje, buscam um profissional polivalente. Querem pessoas com boa capacidade técnica, que atendam às necessidades corporativas e, mais que isso, sejam capazes de desenvolver suas habilidades. “A grade curricular das instituições de ensino se adaptou para atender a essas necessidades do mercado. Aqui na Unit, essa é uma preocupação constante, por isso fazemos um levantamento do que essas empresas precisam e oferecemos o que for necessário para que nossos alunos tenham acesso à formação adequada”.

Formação + empenho

Cursando doutorado da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Camila Alves se formou em Biomedicina pela Unit em 2015. Para ela, o trajeto até a pós-graduação teve alguns percalços – todos superados por sua boa formação e empenho.

“Infelizmente, as pessoas ainda não têm na cabeça que quem faz a universidade é o aluno, independentemente de ser uma instituição pública ou privada. Não é porque a universidade é pública e tem vários programas de iniciação, extensão, tem bolsa para você participar de eventos, que todo aluno vai aproveitar isso”, conta Camila, que atualmente pesquisa a ação farmacológica de plantas utilizadas espontaneamente em comunidades do Recife.