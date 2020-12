Enem abre portas para universitários brasileiros em Portugal

Todo estudante brasileiro que está ou já passou pelo Ensino Médio sabe que a nota do Enem pode ser a porta de entrada para o Ensino Superior no Brasil. O que muita gente não sabe é que a mesma nota pode ser usada para ingressar em universidades portuguesas. Este ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), braço do Ministério da Educação responsável pelo Enem, anunciou que 41 instituições portuguesas adotaram o exame para selecionar brasileiros para seus cursos de graduação. É o chamado Enem Portugal. Todas as informações e a lista das instituições portuguesas que aceitam o Enem podem ser acessadas aqui.

Entre elas estão o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), a Universidade Autônoma de Lisboa (UAL) e o Instituto Politécnico da Lusofonia (Ipluso), todas na capital portuguesa. A Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa, localizada na cidade de Oliveira de Azeméis, também está na lista.

O Enem Portugal, que começou em 2014, com as universidades de Coimbra e do Algarve, completou cinco anos no último mês de maio. “Ao celebrar o acordo, a instituição passa a ter acesso facilitado, junto ao Inep, aos resultados dos estudantes que buscam vaga em seus cursos. Cada instituição define as regras e os pesos para uso das notas”, divulgou o Instituto, que explicou ainda que “os convênios interinstitucionais não envolvem transferência de recursos e não preveem financiamento estudantil pelo governo brasileiro”.