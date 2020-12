Concluintes do Ensino Médio podem preencher Questionário do Estudante

Até o dia 21 de novembro, estudantes inscritos da condição de concluintes habilitados no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2019 podem acessar o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e responder ao Questionário do Estudante (acesse aqui).



O documento é parte do processo avaliativo do Enade e seu preenchimento é obrigatório aos alunos inscritos no exame, mesmo os que pretendem solicitar dispensa da prova. Ano passado, o Enade teve 546.798 inscritos em todo País.

Segundo o Inep, o objetivo do questionário é conhecer o perfil socioeconômico e acadêmico dos participantes do Enade. O Inep alerta ainda que o estudante concluinte que não preencher o instrumento ficará irregular junto ao Enade e, mesmo que cumpra todas as outras obrigações do exame, não poderá colar grau.

O Questionário do Estudante deverá ser respondido na página do Sistema Enade na internet. Para isto, é preciso que o participante realize seu cadastro no portal do Inep e gere a senha que será utilizada para fazer todo acompanhamento de sua inscrição, a consulta do seu local de prova e a conferência do resultado individual.

Enade 2019

As provas serão aplicadas em 24 de novembro, com duração de quatro horas. As provas de cada uma das áreas de conhecimento avaliadas são compostas por dez questões de formação geral e 30 questões de componente específico. As questões discursivas do componente de formação geral avaliam aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical do texto. Os conteúdos avaliados no componente específico estão listados nas portarias de cada área, já publicadas e disponíveis para consulta no portal do Inep. Acesse clicando aqui. Confira, aqui, o edital do exame.