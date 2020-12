Unit Carreiras acompanha universitários no mercado de trabalho

Universidades precisam de equilíbrio: construir conhecimento sólido, mas manter-se alinhadas com as demandas do mercado. É por isso que muitas instituições investem em canais diretos com empresas, mantêm um banco de talentos com os próprios alunos e até orientam as grades dos cursos para atender ao que o mundo do trabalho precisa.

No Centro Universitário Tiradentes (Unit), existe um setor focado nisso, o Unit Carreira. A equipe, que tem expertise em Gestão, Recursos Humanos e Psicologia, tem como foco o desenvolvimento dos alunos, de suas habilidades, e o alinhamento com o que o mercado busca. “Eu me fiz uma pergunta: o que as empresas estão querendo hoje? E a resposta foi: conhecimento, habilidade e qualificação. Tudo o que pode desenvolver na área de empregabilidade é feito pelo Unit Carreiras. A gente sabe que uma das áreas importantes nas seleções é a comportamental, então desenvolvemos oficinas de inteligência emocional, de plano de carreira, entre outras. Fazemos isso periodicamente, cumprindo um calendário trimestral”, explica o professor Oswaldo Carvalho, coordenador do Unit Carreira.

Entre as principais funções do setor está a garimpagem por vagas entre as cerca de 300 empresas conveniadas à Unit. Todos os dias, a equipe faz uma busca, identificando e divulgando oportunidades ou indicando alunos. Foi assim que Jefferson Alves, aluno do 10° período de Engenharia Civil, conseguiu oportunidade de estágio em sua área.

Antes de cursar Engenharia, Jefferson já era profissional de nível técnico em Edificações e tinha experiência no mercado de trabalho. Ingressou no Ensino Superior na Unit, onde teve oportunidade de fazer intercâmbio na Universidad de Monterrey, no México. No retorno ao Brasil, era hora de buscar novo estágio. “Um tempo depois, a Unit Carreiras me enviou um e-mail com a oportunidade. Fiz a seleção e fui contratado na Supergesso. Acredito que é muito importante que todas as universidades adotem um sistema como este”, conta.

Há dois meses, Letícia Lopes, aluna do 4° período do curso de Direito da Unit, é estagiária do Unit Carreiras. A relação com o setor começou quando Letícia procurou orientação para fazer um bom currículo. “A psicóloga Vanessa me ajudou e ainda me orientou como me comportar em entrevistas de emprego. Explicou que eu deveria falar sobre meus pontos positivos, aqueles que agregariam valor à empresa, mas sem me autoelogiar. E também deveria falar sobre meus pontos negativos e como estou trabalhando para resolvê-los”, diz Letícia.

No próprio Unit Carreiras, Letícia participou de uma seleção e foi contratada como estagiária, ficando responsável pela análise de contratos de estágio intermediados pela universidade. “A gente recebe o contrato dos alunos e analisa se está de acordo com a Lei de Estágio. Por exemplo, se cumpre a determinação de ter 6h de expediente, redução de jornada durante período de provas”, conta Letícia, que também acompanha convênios entre empresas e o Unit Carreiras. “É a minha primeira experiência profissional na área e tenho aprendido muito sobre leis, sobre como lidar com contratos”.

Acompanhamento constante

A tarefa do Unit Carreiras é oferecer ao aluno do Centro Universitário Tiradentes a oportunidade de vivenciar suas escolhas profissionais e desenvolver suas próprias habilidades. Como explica Oswaldo Carvalho, o setor ajuda no gerenciamento da carreira, acompanha cada aluno individualmente e dá orientação psicológica — voltada para seleções até a elaboração de currículos.

Mas uma vez contratado para estágio, o aluno continua monitorado. O Unit Carreiras mantém a visita pedagógica, com acompanhamento da psicóloga da equipe na empresa contratante. “Observamos se ele está se adaptando ao trabalho, o que acha da empresa e como a companhia está avaliando o desempenho dele. Verificamos também se as atividades desempenhadas são pertinentes ao curso”, completa Carvalho.