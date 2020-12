Marista faz avaliação global de estudantes em busca de melhorias permanentes

Notas e informações socioculturais são alguns dos dados usados para balizar o aprendizado na Rede Marista, e as avaliações externas – preparadas por instituições parceiras – conseguem entregar, além de resultados objetivos, indicadores do que funciona e do que precisa ser revisto no dia a dia das escolas do grupo. Inclusive no Colégio Marista São Luís, no Recife.

A coordenadora pedagógica da instituição, Ana Cristina Santos, explica que o Sistema Marista de Avaliação (Sima) é uma avaliação externa que acontece anualmente, envolvendo turmas dos 5°s e 9°s anos do Ensino Fundamental e do 3° ano do Ensino Médio – anos de fechamento de ciclos em cada uma dessas etapas escolares. O formato, diz Ana Cristina, é semelhante ao aplicado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e avalia como o processo de ensino e de aprendizagem está acontecendo.

“Os resultados das provas do Sima dão uma resposta à gestão do colégio e da província, no nosso caso a Centro-Norte, composta por 27 unidades, entre escolas e unidades sociais, sem distinção entre elas”, continua Ana Cristina.

São quatro dias de provas e, no último dia, a aplicação de um questionário socioeconômico. “As médias e esses dados nos ajudam a interpretar os resultados dos testes. Pergunta-se, por exemplo, sobre hábitos de estudo, como é o ambiente doméstico, que tipo de leituras o estudante faz. A computação e análise das informações nos explicam porque um estudante teve resultado melhor que outro”, comenta Ana Cristina. Além dos educandos, todos os professores (mesmo os de anos fora do recorte) e as famílias também respondem a questionários.

O Sima é pensado pelo Instituto de Avaliação e Desenvolvimento Educacional (Inade), que lida com avaliação educacional, prepara os testes, faz a correção das provas e a análise dos dados, entregando as informações ao Marista e aos estudantes.

Ana Cristina explica ainda que, no processo de preparação para o Enem, há mais duas avaliações externas: o Simulado Marista Enem – inspirado e apoiado no Enem, , incluindo a redação e a Avaliação em Larga Escala, composta apenas das questões objetivas por área de conhecimento, aplicados aos estudantes desde o 1° ano do Ensino Médio. Estes acontecem, anualmente, para os três anos do Ensino Médio, diz a coordenadora.

Além dos estudantes, professores e famílias também respondem a questionários | Foto: Divulgação

Sistema Marista de Educação

O material didático do Sistema Marista de Educação (SME) foi gradativamente implantado, a partir de 2016, nas turmas de Ensino Médio. Em 2020, a aderência ao material – produzido pela própria Rede Marista – começará no 6° ano até que, ano a ano, também contemple todas as turmas do Ensino Fundamental.

“O Sistema vem atender ao que está posto nas matrizes da Rede Marista e tem foco no Enem. Mas, por termos outra realidade, que é a do SSA (Sistema Seriado de Avaliação, da Universidade de Pernambuco), há a necessidade de algumas adequações que vão sendo feitas por nossos professores”, comenta Ana Cristina Santos.