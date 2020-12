Atendimento especial no Enade pode ser solicitado até esta sexta

Estudantes concluintes que farão as provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2019 têm até esta sexta (13) para solicitar atendimento especializado, específico ou por nome social. Aqueles que precisam desses tipos de atendimentos devem fazer o pedido através do Sistema Enade. As informações são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Podem solicitar atendimento especializado pessoas com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiências física ou auditiva, surdez, deficiência intelectual, surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo e/ou discalculia. Gestantes, lactantes, idosos e pessoas com outras condições específicas também podem requerer o atendimento.

Aos estudantes travestis ou transexuais, é possível solicitar atendimento por nome social, respeitando a forma como se identificam, sendo reconhecidos socialmente em consonância com sua identidade de gênero.

Exame

O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação e é composto por dois instrumentos obrigatórios: uma prova para avaliação de desempenho dos estudantes e um Questionário do Estudante. No histórico escolar do estudante, ficará registrada a situação de regularidade em relação ao Enade.

Na edição de 2019, o Enade avaliará os cursos das áreas de ciências agrárias, ciências da saúde e áreas afins; engenharias e arquitetura e urbanismo; e os cursos superiores de tecnologia nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e de segurança. Os coordenadores de curso devem orientar os graduandos sobre a obrigatoriedade do preenchimento do Questionário do Estudante e também da realização da prova, que será aplicada em 24 de novembro.

Questionário

Todos os estudantes concluintes que farão o Enade este ano devem responder ao Questionário do Estudante até 21 de novembro. O documento faz parte do processo avaliativo e o seu preenchimento é obrigatório. O graduando que não preencher o formulário ficará irregular junto ao Enade e, mesmo que cumpra todas as outras obrigações do exame, não conseguirá colar grau. Leia mais aqui.