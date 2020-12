Unit Carreiras conquista Prêmio IEL de Estágio em Pernambuco

A edição 2019 do Prêmio IEL de Estágio chancelou o trabalho do Unit Carreiras, setor do Centro Universitário Tiradentes (Unit Pernambuco) focado na preparação dos alunos para o mercado de trabalho e na relação com empresas do Estado. A iniciativa é campeã na edição Recife do prêmio, na categoria Instituição de Ensino Superior. A cerimônia ocorreu na noite desta quarta-feira (11). Agora, a Unit Pernambuco segue para a etapa nacional da premiação.

À frente do Unit Carreiras, o coordenador Oswaldo Carvalho explica que o prêmio consolida o trabalho desenvolvido no dia a dia do setor. “Procuramos, além da formação profissional do aluno, fazer com que ele tenha todo um desenvolvimento no mercado, na parte de gestão e liderança e na parte comportamental. Diariamente, fazemos buscas nas organizações para captação de vagas para que possamos oferecer aos nossos alunos”.

Também presente à entrega do Prêmio IEL de Estágio, a reitora da Unit Pernambuco, Vanessa Piasson, parabenizou a equipe pelo sucesso. “Foi muito importante a conquista do primeiro lugar no prêmio IEL de Estágio, na categoria Instituição de Ensino Superior. Representa todo o trabalho que o Unit Carreiras vem fazendo com excelência para desenvolver os nossos estudantes para aproximar, cada vez mais, o mundo do trabalho e da academia. Mostra que estamos fazendo diferença em Pernambuco”.

PRÊMIO IEL

O Prêmio IEL de estágio é uma iniciativa do Instituto Euvaldo Lodi, realizado anualmente, que premia as melhores práticas e programas de estágio desenvolvidos em todo o País. O objetivo é estimular o aprimoramento dos programas de estágio das empresas e das instituições de ensino, contribuindo para a formação desses futuros profissionais.