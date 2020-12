Interdisciplinaridade do Enem é explorada nos aulões temáticos do Marista

Quando oferece aos seus alunos os chamados “aulões temáticos”, o Colégio Marista São Luís dá a oportunidade de reflexão, de reforço vocabular e de aumento do repertório sócio-cultural. E isso é feito unindo, em um mesmo dia, uma “conversa” bem próxima entre duas disciplinas bem diferentes.

Já foram quatro edições este ano e a próxima será no dia 26 de setembro. O tema envolverá arte e matemática. “Será tratada a conexão das duas disciplinas, onde a arte está presente da matemática e vice-versa. Principalmente na parte de geometria espacial, a parte de perspectiva, você vai trabalhar com figuras geométricas, com espaços, com profundidade”, explica a coordenadora pedagógica do Marista São Luís, Ana Cristina Santos.

A equipe do Marista pensa esses momentos para explorar a interdisciplinaridade tão exigida nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A atividade é facultativa e voltada para os estudantes dos 2° e 3° anos do Ensino Médio. Os aulões temáticos são complementados por textos e questões relativas ao conteúdo.

“Guernica”, de Pablo Picasso | Foto: Reprodução

O primeiro aulão juntou linguagens com artes. “O mote foi Guernica, o quadro de [Pablo] Picasso, falando sobre violência e terrorismo a partir das expressões artísticas”, lembra Ana Cristina. De lá para cá, os temas já passaram por Humanas e Natureza (trabalhando impactos ambientais: poluição, degradação, consumo, aquecimento) e MPB (trazendo a discussão da construção da identidade social brasileira, através do movimento da música). “A gente finaliza, em outubro, juntando arte e química, a partir de uma temática de intoxicação por chumbo”, conclui Cristina.