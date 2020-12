Meditação e hatha yoga, aliados da concentração

A falta de concentração é um problema crônico e social: impede que haja foco na atividade a ser executada e resulta em mais estresse e ansiedade. Um dos meios de acalmar a mente, melhorando seu potencial de aproveitamento e memorização, é a meditação. Uma vez aprendida e incorporada, pode ser praticada em qualquer lugar, sempre que necessário. E os benefícios são incontáveis – inclusive para os estudos, em qualquer idade.

Meditação permite que você se centre no momento presente. O controle da mente traz o foco necessário às atividades (leitura, trabalho, estudos, por exemplo), reduz a ansiedade causada pelo excesso de pensamento e ainda regula hormônios. “A ansiedade libera hormônios como o cortisol e a adrenalina, que em excesso geram estresse, desconforto físico, tensões, dor de cabeça, mal estar. Quando estamos em equilíbrio, liberamos endorfina, serotonina, nosso corpo vai entrando em harmonia. É muito positivo porque vai reduzindo os efeitos da correria do dia a dia”, explica a instrutora de Hatha Yoga, Larissa Botelho.

O yoga, aliás, é outro grande aliado da concentração e trabalha mente e corpo em harmonia, em equilíbrio. Segundo Larissa, a prática trabalha o físico e potencializa ainda mais os efeitos da meditação, comprovadamente. “Meditando, colocando o foco no momento presente, você começa a criar uma disciplina interna que vai reverberar nos estudos. O cérebro começa a se acostumar a focar. Se está lendo uma matéria, um livro, você vai conseguir terminar para, só então, abrir outro. Melhora também a ansiedade, que é outro grande problema para quem está em ritmo de Enem, em ritmo de concursos”.

Larissa Botelho: meditação reduz ansiedade para as provas | Foto: Arquivo Pessoal

Larissa ensina que é só sentar-se em silêncio e ficar meditando. Nem pense que é difícil meditar: a prática pode ser feita caminhando, dançando, fazendo qualquer atividade em que você esteja totalmente imerso no momento. Com foco.

Respire, inspire…

Larissa Botelho explica que é um erro pensar que a maior fonte de energia do nosso corpo são os alimentos. Na verdade, a energia para suprir as células vem da respiração. “A gente consegue passar, tranquilamente, um dia sem comer, tem gente que consegue passar até 21 dias, os mais espiritualizados. Mas não conseguimos passar nem 5 minutos sem respirar. É da respiração que vem a energia para o organismo funcionar”, assegura.

Além disso, Larissa aponta que a correria, que coloca as pessoas no automático, as faz “respirar cortado”, de modo superficial, quando o correto é a respiração profunda, que oxigene o corpo como um todo. “Respirando superficialmente, nosso organismo não funciona como deveria e, consequentemente, nosso cérebro também não está bem oxigenado e começamos a ter desvio de atenção, lapsos de memória. A respiração correta melhora a capacidade de armazenamento de informações”.

Reeducando a respiração

Larissa ensina que a respiração correta inicia pela narina, com a inspiração, vem até o umbigo e expande o abdômen. Depois, o ar sai novamente pelas narinas. Assim, o oxigênio faz seu fluxo natural. A instrutora orienta a estudar em blocos: a cada 1 hora, medite 5 minutos. Nesta pausa, sente-se com a coluna alinhada, no chão ou na cadeira, e respire lenta e profundamente. Respire pelas narinas, utilizando a respiração do baixo ventre: inspire por 4 segundos, retenha o ar por 4 segundos e, em seguida, expire por 4 segundos.

