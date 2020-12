Marista São Luís inicia processo de admissão para novos estudantes

Até o mês de dezembro, o Colégio Marista São Luís está selecionando novos estudantes para o ano letivo de 2020. A instituição, uma das mais tradicionais do Recife, oferece uma vida escolar completa, da Educação Infantil ao Ensino Médio, e o processo seletivo é feito de acordo com essas etapas.

Segundo a coordenadora pedagógica, Ana Cristina Santos, o processo foi reformulado e está sendo guiado pela temática “qual o seu projeto de vida?”. “seja qual for, faz parte do Mundo Marista”, enfatiza Ana Cristina.

A partir da inscrição pelo portal do Marista São Luís, os testes para os candidatos do 2° ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio são aplicados, semanalmente, considerando o agendamento feito pelas famílias.

Além dos testes, o processo de admissão compreende um momento de socialização e de vivências de atividades, com os estudantes e suas famílias, contemplando os quatro pilares da Educação Marista: acadêmico, espiritual, esportivo e cultural e o da apresentação da Proposta Pastoral-Pedagógica e de como ela é viabilizada, no dia a dia do Colégio, feita por cada um dos coordenadores pedagógicos, explica Ana Cristina.

Foto: Divulgação

Para crianças ainda pequenas (Educação Infantil e 1° ano do Ensino Fundamental) não são feitos testes, mas elas participam de uma manhã de convivência com os educadores.

No caso dos interessados em cursar do 2° ano do Fundamental até o 3° ano do Médio, não é apenas a nota que importa. “Mesmo que o estudante não atinja a média do Marista, que é 7, a equipe pedagógica avalia as condições que ele apresenta. Ele pode ser selecionado também dessa forma”, explica a coordenadora.

Mas são inúmeros os diferenciais voltados à educação dos estudantes do Marista São Luís. Entre eles, educação tecnológica, com aulas de robótica desde a Educação Infantil até o 5° ano do Ensino Fundamental; educação bilíngue na Educação Infantil e 1° ano do Ensino Fundamental; internacionalização; formação humana e cristã; além da excelência nos resultados e a articulação entre fé,esporte e cultura.

Casa católica de tradição Marista

Para ser estudante Marista não é necessário professar a fé católica. A escola prega o ecumenismo e o humanismo, e suas práticas seguem essas linhas. “Temos aulas de religião porque somos uma escola confessional católica de tradição Marista, mas o ensino religioso não é mais o da doutrina. Trabalhamos com questões humanistas, sociais, os princípios da convivência que perpassam qualquer religião”, comenta Ana Cristina.