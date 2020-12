Enem à mão: baixe o apps úteis para se preparar

Estudantes que vão se submeter às provas do Enem pode baixar aplicativos úteis, tanto para ter acesso a informações sobre as provas quanto para acessar questões de edições anteriores. O Blog do Enem fez uma lista com os cinco apps mais utilizados quando o assunto é o acesso à universidade.

1.ENEM

Disponibilizado pelo Inep, esse app facilita muito a vida: com ele, todas as informações necessárias ficam à mão. Não é muito bem cotado (apenas 2,9 estrelas em mais de 15 mil avaliações), mas dispõe do cronograma do processo, resposta às perguntas mais frequentes e o histórico do candidato (caso ele tenha participado de edições anteriores do exame). É gratuito e está disponível para Android e IOs.

2. Prepara ENEM

Muito bem cotado (4,8 estrelas, com mais de 17 avaliações), este app é totalmente gratuito. Oferece simulados com todas as questões do Enem, mais de 3.600, e temas para redação, uma mão para quem está se preparando para a prova. Lado negativo: usuários reclamam do excesso de anúncios.

3. Questões Enem 2019

Tem o mesmo formato do anterior, mas é ainda mais bem cotado pelos usuários (tem 4,8 estrelas em mais de 19 mil avaliações). Promete ser uma ferramenta de acompanhamento de desempenho e ajudar a alcançar uma redação nota 1.000. Entre as críticas, os usuários reclamam de mau funcionamento. Mas vale baixar e testar, já que essas ferramentas são sempre atualizadas e corrigidas.

4. Questões ENEM 2019 e Provas de Vestibulares

Bem cotado, mas “apenas” com 5 mil avaliações, este app tem questões comentadas pelos professores do cursinho Me Salva!, plataforma de preparação para o Enem. Dispõe também de provas dos vestibulares da UFRGS, UFPR, FUVEST, UNICAP e UFSC, entre outras.

5. Resumão Enem

“Estude para o Enem de forma descomplicada e interativa” é a proposta deste app. Com o download, o usuário tem acesso a questões com resolução, dicas de redação e treinos mentais, entre outras ferramentas. Usuários elogiam a a facilidade de navegar. É novo: foi lançado em junho deste ano.