Para treinar: Inep disponibiliza acervo provas anteriores

O candidato que está se preparando para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 pode contar com o histórico da prova para treinar. Em seu site, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibiliza o histórico do Enem, com provas e gabaritos. Basta acessar e fazer o download.

Clique aqui para acessar.

A partir de 2009, reformulado, o Enem passou a ser composto por quatro provas objetivas de 45 questões cada uma, além da redação, estruturadas tendo como base as matrizes de referência para cada área do conhecimento. Antes disso, entre 1998 e 2008, as provas eram estruturadas a partir de uma matriz de 21 habilidades, cada uma delas avaliada por três questões.