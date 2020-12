Orientação profissional começa com autoconhecimento

Tomar uma decisão profissional ainda na adolescência ou recém saído dela é um dos primeiros grandes desafios que os estudantes encaram — e é extremamente precoce, segundo alguns especialistas. Essa escolha, que pode acompanhar o indivíduo por toda a vida, precisa de maturidade e visão de mundo que, muitas vezes, os jovens ainda não têm. A orientação profissional torna-se uma ferramenta muito importante, tanto para ajudar na escolha nessa fase quanto no redirecionamento para quem decidiu, em qualquer idade, dar um novo rumo à vida.

Para a psicóloga e coach profissional Fábia Siqueira, pessoas ainda muito jovens ainda não têm a maturidade orgânica e cognitiva pronta para fazer essas escolhas, e esse é um dos principais motivos para tomar decisões que não estejam alinhadas aos objetivos e visão de mundo pessoais. A Psicologia e o próprio processo de coaching têm modulações específicas para ajudar nisso: com um conjunto de 10 encontros, em média, o profissional buscará as competências do estudante, na missão de vida dele, no papel que ele poderá desempenhar no mundo e como isso pode ser potencialmente usado.

Para a psicóloga, o caminho da escolha deve passar por reflexões, por conversas com profissionais que já atuem na profissão e por experienciar a atividade. “A ideia é vivenciar, buscar locais onde essa profissão é executada, buscar pessoas, profissionais, projetos voluntários, para entender se suas habilidades estão afinadas com a escolha profissional”, explica Fábia. Na Psicologia existe também a prática de testes de orientação profissional e inventários que ajudam na busca por traços de personalidade que fundamentam essas escolhas.

Fábia reforça que compreender os próprios propósitos é fundamental. “Nós estamos em um momento de uma falta de sentido de vida e de propósito, que faz essas pessoas entre 30 e 40 anos buscarem os consultórios de psicologia, os serviços de coaching, porque há uma crise existencial”. “É importante que se busque um serviço [de orientação] com o qual se tenha identidade”, afirma Fábia, e a busca por orientação é crucial para fazer uma escolha mais segura. “Esse ‘mergulho’ é necessário. Algumas escolas no mundo já fazem esse preparatório desde que os estudantes sinalizam uma tendência para uma determinada escolha de profissão, com práticas, oficinas e workshops”.

Escolher: um passo pessoal

A decisão sobre a carreira profissional costuma ter muitas influências, principalmente da família, e quando especialistas são inseridos no contexto, estão preparados para lidar com as expectativas dos pais. Para os coaches Marcely Santos e Tadeu Marinho, da Conhecendo.me, o papel deles é estar presente para suavizar esse momento crítico. “Temos muito cuidado porque estamos trabalhando o jovem, não seus pais; e somos coaches, não psicólogos. Mas o que dizemos a alguns pais é: conheçam seus filhos, se conheçam enquanto pais. E orientamos a busca por um terapeuta”, diz Marcely.

No processo, o coach não vai dizer o que o cliente precisa fazer. Na verdade, a condução da conversa se dá com perguntas que despertam a reflexão. “Quem vai dizer o que vai acontecer são as próprias pessoas, olhando os dois lados”, completa Marcely. Tadeu explica que o coach é um agente neutro no processo de orientação profissional, um “facilitador” que vai levantar o que importa para o momento: o porquê das suas escolhas e, depois, os “comos”.

Marcely e Tadeu contam que muitas pessoas que procuram o trabalho de coaching buscam mudar de área profissional ou despertar para outras posições. “A guinada depende de cada um; não da idade, mas se a gente se conhece bem ou não. Às vezes, na sessão, eu escuto ‘ah, mas eu sou assim’, e corrijo: você não é assim, você está assim. Este é o aqui e agora, amanhã você pode estar totalmente diferente do hoje”, comenta Marcely.

Segundo Tadeu, a sugestão por mudança vem com mais reflexão. “Quando a pessoa procura o coaching para mudar, justifica que não era aquilo que ela queria. Vem a pergunta: é o todo que você não quer ou tem algo específico que não te agrada?”.

Quero mudar, e agora?

Você entrou na universidade e já percebeu, logo nos primeiros períodos, que não é bem aquilo que esperava do curso? Esta também é hora de procurar ajuda. “O acompanhamento psicológico serve para que o estudante ressignifique, entenda se é com o curso que ele não está se identificando ou se é o seu papel no mundo”, explica a psicóloga Fábia Siqueira. E há também a expectativa, no início da vida acadêmica, que a prática profissional vá começar logo – quando, na verdade, o que se encontra são teorias, o que também pode afastar o interesse.

Segundo Fábia Siqueira, do ponto de orgânico e cognitivo, é por volta dos 30 anos, em geral, que o indivíduo tem maior capacidade para fazer escolhas – que, nessa fase da vida, podem já ser reopções.

SERVIÇO

Psicóloga com quinze anos de prática clínica. Especializada em Desenvolvimento Humano e Organizacional. Tem vasta experiência no exercício da Psicologia Organizacional, em instituições públicas e privadas. Criadora do Emotional Performance, método de desenvolvimento e evolução humana, com foco na Psicologia Positiva. Professora de diversas instituições universitárias, das disciplinas de Psicologia Organizacional, Liderança, Gestão Por Competências, Negociação e Tomada de Decisões.