Química do dia a dia tem lugar garantido na prova do Enem

Há 15 anos na docência, Fábio Costa diz que sua disciplina, Química, é a mais rejeitada entre os alunos. E brinca: “rejeitar é pior que não gostar, não é?”. No entanto, as mudanças nas abordagens dos vestibulares começaram a mostrar, no decorrer do tempo, que a Química é muito mais presente no cotidiano do que muitos estudantes pensam. Hoje, a dica para o Enem é com essa importante e onipresente disciplina.

Professor Fábio diz que há assuntos certeiros, como cálculo estequiométrico, “que nunca deixou de cair em nenhuma prova do Enem”. Há ainda a eletroquímica que, explica o professor, envolve muito conhecimento da física relacionado a dois assuntos básicos: pilhas e eletrólise. Questões de reações orgânicas (de substituição, de adição, de oxidorredução e eliminação) também têm sido recorrentes.

É também muito possível que o tema “meio ambiente” esteja entre as 15 questões da prova de Química. O professor Fábio aposta em abordagens que envolvam poluição atmosférica, da água, sonora ou térmica, geração de energias alternativas e reciclagem. “Na verdade, deveria abordar a redução do consumo, porque quando você recicla algo, já gerou um lixo”, opina.

E falando em meio ambiente, é também possível que as tragédias de Mariana e Brumadinho (em 2015 e 2019, em Minas Gerais) estejam no Enem deste ano. “Meu papel em sala de aula é falar sobre esses episódios, dizer que essas cidades fazem parte do quadrilátero ferrífero mineiro, do qual também faz parte uma cidade chamada Itabira. E quem nasceu em Itabira foi um dos maiores poetas do Brasil, Carlos Drummond de Andrade, que fez vários poemas relacionados à mineração que poderiam, facilmente, ter sido escritos ontem. A ideia é pegar uma tragédia dessa e linkar com várias disciplinas”.