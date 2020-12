GGE treina estratégia de tempo com alunos, visando duração da prova do Enem

Cinco horas versus 90 questões. Numa matemática simples, daria em torno de três minutos para cada uma, sem contar a redação. O que a realidade dos números e da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mostram é que usar o tempo a seu favor é um dos trunfos do candidato bem preparado. Além de estudar, ter estratégia ajuda muito na busca pelo resultado.

Desde o Ensino Fundamental, as provas aplicadas no Colégio GGE trazem, na capa, o tempo que o aluno levou para completar as questões. “A gente consegue a longo prazo, aprimorando com o tempo, fazer essa discussão com o aluno. Conseguimos orientar, de forma individual, se o tempo está bom ou não”, resume o gestor pedagógico do Ensino Fundamental 2 e Médio do GGE, Tayguara Velozo.

“O SOEP (Serviço de Orientação Educacional e Psicológica) e a coordenação pedagógica entram com trabalhos que mostram a importância da boa utilização desse tempo. Fazemos simulados e cronometramos o tempo dos alunos para verificar onde pode ser otimizado em cada disciplina”, detalha Tayguara.

Mas, de forma geral, existem regras que podem ser seguidas. Tayguara orienta que o ideal é iniciar pela disciplina que se tem mais facilidade. “Existe um trabalho subjetivo de ganho de autoestima. A partir do momento que ele pega uma disciplina de que gosta e com que tem mais identificação, ele consegue acertar mais questões e ganhar segurança que a prova vai seguir mais tranquilamente. É diferente de começar onde ele tem mais dificuldade”, explica.

O tempo bom, médio, razoável, é de três minutos por questão. Se não sabe, pule e siga pelas demais. “Depois, volte para as não respondidas. Às vezes, a resposta, uma dica, uma lembrança, está na própria prova. Às vezes eu não sei de cara, mas consigo lembrar depois”, continua o gestor pedagógico.

Certo, mas e a redação?

Tayguara diz que, por seu peso, a prova da redação deve ser feita com muito carinho e cuidado. É determinante para a aprovação. “Reserve até 1h30 para fazer a redação. Leia com tranquilidade o enunciado, o tema, o texto de apoio. Observe o que foi pedido, organize suas ideias. Aquele aluno que já vem praticando a redação vai tirar de letra”.

Você pode aproveitar para ler e assistir às dicas que professora de redação do GGE, Carla Carmelita, deu ao Blog do Enem. Acesse aqui.