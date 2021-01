Com o Senai, Sesi-PE oferece vagas gratuitas para o Novo Ensino Médio

O Novo Ensino Médio do Sesi Pernambuco vai disponibilizar 160 vagas para jovens interessados em cursar o Ensino Médio e o curso técnico em Eletrotécnica, simultaneamente, no Senai Ipojuca. Para concorrer à vaga, o candidato deve estar cursando o último ano do Ensino Fundamental, ser dependente de trabalhador da indústria do Estado e ter, no máximo, 17 anos completos até 31 de dezembro de 2019.

A seleção será feita por meio de um edital que será aberto em outubro e você pode acompanhar aqui no Blog do Enem.

Segundo o Sesi Pernambuco, o Novo Ensino Médio é um projeto inovador que “oferta um currículo integrado por áreas de conhecimento ao invés de disciplinas específicas, e inclui formação técnica que possibilitará aos jovens iniciarem mais cedo a vida profissional”. Os candidatos passarão por provas de Língua Portuguesa e Matemática, com 10 questões de múltipla escolha cada.

“O Novo Ensino Médio é ideal para os moradores das regiões se capacitarem, pois, quando a região voltar a gerar novos postos de trabalho, elas estarão preparadas para atuar no setor industrial”, comenta a superintendente do Sesi pernambuco, Cláudia Cartaxo, reforçando que esta é uma boa oportunidade para quem deseja se inserir no mercado de trabalho e driblar uma concorrência cada vez mais acirrada.

As populações dos municípios de Ipojuca e do Cabo de Santo Agostinho foram estrategicamente escolhidas porque viveram a época de ouro dos empregos do Complexo Industrial Portuário de Suape, mas hoje amargam altos índices de desemprego: só de janeiro a julho deste ano, foram desligadas mais de 7 mil pessoas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

Base curricular

A metodologia aplicada neste Novo Ensino Médio será composta pelas áreas de conhecimento Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e itinerários de formação técnica e profissional, seguindo determinação da organização curricular da Base Nacional Comum Curricular.

O Novo Ensino Médio também contribuirá na formação de cidadãos com capacidade de pensar de forma crítica diante dos desafios do mundo corporativo e poderá ser difundido como um projeto educacional para os sistemas públicos de educação.

“O projeto será possível através de um acordo de cooperação técnica firmado entre o SESI-PE e o SENAI-PE. As aulas serão ministradas em um ambiente escolar moderno, com laboratórios recém-inaugurados, em uma área de, aproximadamente, 7,5 mil metros quadrados. Ao final do curso, todos receberão certificado de Técnico em Eletrotécnica. Temos a certeza que a iniciativa ajudará na formação de profissionais qualificados para atuar no setor produtivo, ajudando a impulsionar o crescimento da competitividade das indústrias”, destacou Cláudia Cartaxo.