Encontros com profissionais ajudam estudantes a definir carreiras futuras

Há uma lista infindável de perguntas a se responder quando se pensa sobre a escolha profissional e, entre elas, estão “por onde começar?” e “o que faz um profissional formado no curso que escolhi?”. Entre os meios acertados para buscar respostas estão as conversas próximas com profissionais atuantes cujas experiências podem ser um balizador importante.

A remuneração é uma das principais dúvidas e os psicólogos, embora defendam que a realização profissional não está unicamente atrelada ao dinheiro, concordam que salários convidativos são uma das razões que fazem com que o elo pessoa e ofício seja duradouro.

“Quando trazemos profissionais para a escola, para conversar sobre seus cotidianos, o salário médio é uma das primeiras perguntas. Muitas vezes, eles perguntam até para o professor”, brinca a psicóloga do Serviço de Orientação Educacional e Psicológica (SOEP) do Colégio GGE, Emanuela Freire. “É uma maneira de sondar: ‘deixa eu ver se vou ser professor’”. Emanuela lembra que questionar sobre remuneração está relacionado à busca por independência.

No contato com profissionais convidados pelo Colégio GGE para esse momento de “sabatina”, os alunos buscam saber ainda se houve facilidade para se conseguir o primeiro emprego e se aquela profissão abre possibilidades para trabalho no exterior. “Isso conta muito para eles hoje. Muitos querem fazer carreira fora, então já pensam nisso”.

Escolhas de hoje

Embora o foco das escolhas ainda esteja nas profissões mais tradicionais, Emanuela explica que é preciso que a orientação vocacional lembre aos jovens que o mercado de trabalho é altamente volátil e traz sempre novas possibilidades, mesmo para profissões mais antigas. “Trouxemos, por exemplo, um profissional de Ciências Aeronáuticas para as rodas de conversas. Ele chamou atenção, assim como o psicólogo, para o que tem a ver com a preocupação desses jovens com a saúde mental. Eles vão ao auge com a profissão de cientista político, talvez pelo atual cenário do país. Eles gostam muito, perguntam demais”, completa.

Quando convida especialistas de cada área para essa conversa, o GGE sugere que haja equilíbrio entre o sonho profissional e a realidade, para que os alunos percebam que haverá sempre os dois lados: o encantamento e o sacrifício. “Um médico veio, falou que o retorno financeiro é muito bom, mas que é preciso entender que, para isso, se sacrificam muitos momentos com a família. É um outro lado, que não é tão encantador e precisa ser entendido quando a gente vai fazer uma escolha profissional”.

Encontro de profissões

Em maio último, o Colégio GGE promoveu o Encontro de Profissões 2019, em novo formato, estilo talkshow. A programação, mais dinâmica e que aproximou o diálogo entre estudantes e profissionais, é uma das ferramentas utilizadas no processo, que costuma ser difícil: a escola profissional ainda muito cedo.

Você tem dúvidas? Então confira os vídeos do talkshow com algumas referências em diversas áreas profissionais: