Feira de Profissões do Marista São Luís apresenta 24 carreiras para estudantes

A Feira de Profissões promovida pelo Colégio Marista São Luís é uma experiência interessante de construção. Cada estudante do Ensino Médio é convidado a deixar suas convicções de lado e buscar por possibilidades, juntar peças, rever planejamentos. Divididos em salas, profissionais de 24 cursos de diversas áreas se apresentam seus ofícios, tiram dúvidas e tentam encantar quem está a poucos passos de começar o caminho do mundo do trabalho.

“O autoconhecimento não termina nunca. A escolha que vocês farão talvez seja a que foi ‘possível agora’, e que, se necessário, pode ser mudada mais à frente. Apenas o sucesso financeiro não segura uma carreira, às vezes há dinheiro mas a pessoa não está feliz. O ideal é unir os dois, remuneração e a sua missão pessoal”, conversou a psicóloga Adélia Piquet, ex-aluna Marista e orientadora profissional, em um momento dedicado aos educandos do 2° ano do Ensino Médio.

Estudantes do 2° ano do Ensino Médio tiveram um momento de reflexão sobre projetos de vida | Foto: Luiz Pessoa/JC360

Na primeira sala, profissionais e graduandos das carreiras de Biomedicina, Educação Física, Nutrição e Odontologia conversavam com os jovens, interessados por tantos caminhos. No espaço de Biomedicina, a estudante Isadora Bandeira procurou saber sobre a atuação do biomédico na área acadêmica.

“A Biomedicina é algo que me interessa e por ser menos popularizada que a Medicina, me causa uma imprecisão nas informações. Também me interessa a área acadêmica e eu me especializaria, se cursasse, em hematologia ou em análise laboratorial, na microbiologia. Mas se decidir por Medicina, penso em estudar doenças parasitárias com foco em pacientes de baixa renda”, detalha a educanda, que cursa o 2° ano do Ensino Médio no Marista São Luís.

Biomedicina despertou a curiosidade dos educandos | Foto: Luiz Pessoa/ JC360

Em seguida, o espaço de sala é dividido entre Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Psicologia, cursos da área de saúde que também enchem os olhos dos jovens egressos. “Muitos não sabem da amplitude que esta profissão oferece”, comenta a graduanda em Fisioterapia da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), convidada para a Feira de Profissões 2019, Maria Eduarda Carneiro.

“O trabalho do fisioterapeuta não é só o tratamento de trauma”, atiça Eduarda, em meio a equipamentos, ventosas e curiosidades, afirmando ainda que boa parte das perguntas dos estudantes é sobre remuneração (o piso salarial da categoria gira em torno dos R$ 2 mil) e tempo de curso (que são 5 anos).

A maior sala foi ocupada por profissionais dos cursos de Jornalismo, Cinema e audiovisual, Jogos Digitais, Gastronomia, Administração e Publicidade e Propaganda. Rodeado de perguntas, o jornalista e coordenador do curso de Jornalismo da Aeso, Rodrigo Martins, fala sobre a atuação nas redações de grandes veículos de comunicação e as possibilidades de empreendedorismo da área. “Hoje temos uma mudança na forma de produzir informação, são mercados que nasceram ao redor do Jornalismo, como os podcasts”, comenta. “Há e sempre haverá a necessidade por informações e a profissão está constantemente se reinventando. Se se lê menos jornais, surgem outros meios de levar a informação”.

A programação da Feira de Profissões 2019 contou ainda com os cursos de Design de Moda, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Elétrica e Controle de Automação, Engenharia Civil e Engenharia de Produção, além de Direito, Relações Internacionais, Ciência da Computação e Design. Todos as carreiras apresentadas foram demandadas pelos estudantes da instituição.