Sesi Petrolina está com pré-inscrições abertas para mais de 200 vagas

Interessados em estudar no Serviço Social da Indústria – Sesi Petrolina já podem fazer as pré-inscrições para matrículas para 2020. As vagas são para alunos do Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano) e Ensino Médio (do 1º ao 3º ano).

É necessário comparecer à instituição (que fica no Parque Municipal Josepha Coelho, 1, Centro, em Petrolina) e solicitar inclusão na lista de espera. Serão disponibilizadas 100 vagas para o Ensino Fundamental II e 120 vagas para alunos do Ensino Médio. O Sesi Petrolina divulgou que teve média de aprovação de 70% em universidades e faculdades do País em 2018.

As pré-inscrições seguem até o dia 29 de novembro, quando passa a fazer as matrículas, também presenciais. Os alunos ou responsáveis devem comparecer à entidade com as cópias do RG e CPF, certidão de nascimento, duas fotos 3×4, comprovante de residência, declaração de quitação anual para débitos (para alunos oriundos de escolas particulares) e documento de transferência original.

“Oferecemos um ensino voltado para o mercado de trabalho e para a indústria do futuro com professores pós-graduados e com títulos de mestre e doutor”, disse a diretora escolar da unidade, Geanny Gonçalves. Ainda segundo a gestora, o sistema de pré-inscrição foi adotado devido ao grande número de alunos veteranos que desejam permanecer na instituição e também pela crescente procura de novos estudantes.