UPE divulga concorrência para ingresso 2020

A Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos da Universidade de Pernambuco (CPCA/UPE) divulgou, nesta sexta (27), a relação candidato/vaga da terceira etapa do Sistema Seriado de Avaliação (SSA), que vai ocupar metade das 3.480 vagas da instituição em 2020. Para concorrer a uma das 1.740 vagas em 54 cursos, estão inscritos 28.963 candidatos. O curso mais concorrido é o de Medicina no campus de Serra Talhada, com 34,38 candidatos por vaga.

O segundo curso mais concorrido da seleção 2020 é o de Direito no Campus Benfica, no Recife, com 29,75 candidatos por vaga. Em seguida, o curso de Medicina do campus Garanhuns, com 25,38. Os cursos da UPE estão distribuídos em 11 campi pelo Estado, na Região Metropolitana do Recife, nas zonas da Mata Sul e Norte e no Agreste e Sertão.

Dentro do sistema de cotas, o curso mais disputado foi o de Fisioterapia do campus Petrolina, com 34 feras concorrendo a uma vaga, seguido do curso de Medicina em Serra Talhada (29 candidatos/vaga) e em Garanhuns (25,50/vaga).

Acesse as demais concorrências clicando aqui.

Provas

As provas da 3a fase do SSA serão realizadas nos dias 17 e 18 de novembro pela manhã. Já as provas da 1a e 2a fases da seleção acontecem nos dias 1 e 2 de dezembro, pela manhã e à tarde, respectivamente. O resultado da 3a fase do SSA/UPE pode ser divulgado até o dia 17 de janeiro de 2020.

A UPE dá outras informações através dos telefones (3183-3660 e 3183-3791), e-mail (processodeingresso@upe.br) ou site.