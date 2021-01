Com Projeto Antiestresse, GGE acolhe estudantes para quebrar tensão pré-Enem

Segundo o coordenador do Ensino Médio e Pré-Enem do GGE em Caruaru, Tárcio Farias, quanto mais próximo das provas, mais os alunos se apegam a esse tipo de ação oferecida pela escola. “Temos o Supera Enem, que trabalha com um grupo de alunos fora do horário das aulas. Sabemos que este é um momento do ajuste final, que os meninos estão cansados, ansiosos e sob pressão. Então, é nosso papel acalmá-los e mostrar que estão prontos”.

Apoio contínuo

Emanuela diz também que o Projeto Antiestress é estendido aos alunos dos 1°s e 2°s anos, envolvidos no processo do Sistema Seriado de Avaliação (SSA), usado pela Universidade de Pernambuco (UPE). “Fazemos mais próximo das provas porque eles não têm o peso que o 3° ano tem, da responsabilidade de dar um retorno imediato”, diz a psicóloga, sobre as atividades realizadas nos meses de outubro e novembro.