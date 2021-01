Prova de inglês do Enem oferece possibilidades para diversos perfis de aluno

O professor Marilson Corcino, no alto dos seus 50 anos de docência, defende o formato da prova de Língua Inglesa do Enem. Cinco questões, de fáceis a medianas, “simplesmente” de interpretação de texto. “Esta prova, assim, está em função da realidade do estudante brasileiro. Acho uma proposta boa porque facilita o acesso. Aqueles têm a possibilidade de estudar inglês fecharão a prova; os que não, não serão prejudicados”, argumenta.

Ao Blog do Enem, como você pode conferir no vídeo a seguir, Corcino deu dicas de como se dar bem e garantir acerto nas cinco questões. Recomenda o treino com questões de edições anteriores do Enem (você pode clicar aqui para ter acesso) e muita leitura para ampliação do vocabulário.

Professor Corcino lembra ainda que os enunciados da prova são em Português e utilizam a pergunta para estabelecer uma conexão. “É bom ler o texto todo para refletir e entender, para responder bem a questão. Às vezes até parece que há duas respostas. A prova vai no detalhe”.

Assista a mais dicas do professor Marilson Corcino: