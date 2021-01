Interpretação de texto é base para prova de Geografia, junto com cartografia

A prova é de Geografia e o maior algoz dos alunos é ela: a interpretação de textos. Quem reafirma essa dificuldade é o professor da disciplina no Colégio GGE, Germano Sobral, que hoje traz dicas para quem acompanha o Blog do Enem, do Portal NE10.

Aliás, sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o professor destaca a importância da interpretação das figuras, do estudo dos mapas – a cartografia. “É preciso analisar com cuidado porque, muitas vezes, a resposta é indicada pelo que a figura mostra”, aponta Germano Sobral.

Sem apostar que haverá mudanças na prova aplicada em novembro próximo, com relação a anos anteriores, o professor orienta que os candidatos, além da cartografia, atentem para assuntos como globalização, ambientalismo, agronegócio, demografia e urbanização. “Essas são ideias temáticas. Podem ser cobradas com foco mundial ou no Brasil”, completa.

Claro que em uma prova de uma disciplina vasta como a Geografia, há questões incomuns: mapas anamórficos não são recorrentes, mas já ocorreram. “É uma questão curiosa. Esse mapa não mostra o território com o formato verdadeiro dele, mas de acordo com a dimensão de um determinado fenômeno. Por exemplo, se ele mostra quanto cada país gasta com tecnologia, o território do Brasil vai aparecer pequeno e o dos EUA, enorme. Aí o aluno deduz. Questões assim já haviam sido cobradas pela Unicamp, pela Fuvest, e faltava o Enem cobrar, o que aconteceu na edição passada”.

Seriado

Germano Sobral diz que a prova do Sistema Seriado de Avaliação (SSA, usado pela UPE) tem um formato mais tradicional e conteudista, se comparado com o Enem. “Os meninos perguntam qual a mais difícil, digo que são dificuldades diferentes. O SSA exige um estudo mais tradicional, fazendo resumos, com uma preocupação com memória”, resume o professor.

O SSA costuma, também, surpreender muito pela atualização das questões. “Eles pegam assuntos recentemente acontecidos. Foi uma das primeiras provas a cobrar a guerra da Síria, por exemplo. Com relação ao conteúdo, a maior dificuldade é com Geografia Física, por causa dos conceitos mais técnicos”.