Fief é uma das alternativas da Unit para financiamento do curso superior

O ingresso em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada requer alguns elementos para que a conclusão do curso escolhido seja viável e, mais que isso, não transforme o diploma em dívida. Para dar condições de acesso, as instituições se valem de programas de financiamento a exemplo do Financiamento Estudantil (Fies) e do Pra Valer.

No Centro Universitário Tiradentes (Unit Pernambuco), a preocupação com o acesso de candidatos ao ensino superior particular levou a instituição a criar um meio de financiamento próprio, o Financiamento Estudantil Facilitado (Fief). “Com o Fief, o aluno pode fazer o curso pagando 50% da mensalidade; os outros 50% são pagos após a finalização, com o dobro do tempo do curso. Se ele fez o curso em quatro anos, terá oito para quitar as parcelas, sem juros”, explica o pró-reitor administrativo e financeiro da Unit Pernambuco, Márcio Campos, reforçando que o Fief é uma alternativa a mais: a Unit também aceita outros tipos de financiamento.

Márcio Campos: “Não adianta eu ter a melhor educação, mas não me preocupar com acessibilidade” | Foto: Luiz Pessoa/JC360

Segundo o pró-reitor, pouco mais de 20% dos alunos da Unit Pernambuco financiaram seus cursos. “Ao Fief, entre 10% a 12%. Ainda é um financiamento novo, foi uma alternativa nossa para que os alunos pudessem viabilizar seus cursos dentro da própria universidade”, completa Márcio Campos. Há planejamento na Unit para que o Fief cubra todos os cursos disponíveis já em 2020.

Para Campos, o compromisso com essa acessibilidade demonstra que a Unit entende que a educação é o principal fator de transformação da vida das pessoas e, consequentemente, de toda a sociedade. “É oferecer a esses alunos a possibilidade de levar as lições da sala de aula ao mercado de trabalho e que, uma vez empregados, eles alcancem uma melhor qualidade de vida. Não adianta eu ter a melhor educação, mas não me preocupar com acessibilidade. É nosso objetivo”.