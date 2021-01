Estudantes de Petrolina podem se inscrever em aulão gratuito

Estudantes de Petrolina, Sertão de Pernambuco, que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem se inscrever no aulão gratuito promovido pela Rede FTC. O aulão acontecerá na quinta-feira, 17 de outubro, no Coliseu Hall. Para se inscrever e conferir a programação, clique aqui.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site e preencher os dados. O aulão, chamado Mega Revisão da FCT, vai contar com um time de professores que vão oferecer revisão dos principais conteúdos para a prova do Enem 2019.

SERVIÇO

Mega Revisão Enem FTC 2019

Quando: Quinta-feira, 17 de outubro

Horário: das 17h às 22h

Local: Coliseu Hall (Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, 257 – Vila Eduardo, Petrolina – PE)

Inscrições: clique aqui