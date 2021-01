Com atividades extracurriculares, Marista São Luís equilibra estudo e descontração

Quando a jornada é árdua, a pausa é importante e necessária – atividades extracurriculares, também. Afinal, o foco é importante, mas o grande ponto-chave do sucesso é o equilíbrio. No Colégio Marista São Luís, no Recife, os estudantes do Ensino Médio, especialmente os do 3° ano, são incluídos nas atividades extracurriculares. Mais que isso: são estimulados a participar.

Três deles conversaram com o Blog do Enem sobre essa fase final da vida escolar, tão importante para a transição e para o amadurecimento do jovem para a entrada na universidade e na vida adulta. Tomás Pedrosa, Alice Longman e Beatriz Raposo têm 17 anos e defendem que desopilar é tão necessário quanto estudar.

Alice, futura engenheira, fala da importância de manter o equilíbrio neste momento de Enem e diante da iminente entrada na universidade. A etapa que termina indica que uma nova, também cheia de desafios, está prestes a começar. “Podemos achar que estamos prontos, mas será tudo novo e não sabemos o que esperar. Angustia muito”, afirma.

“O terceiranista está preso aos estudos e isso termina sendo ruim pra gente, para nossa saúde mental. A gente fica muito estressado, ansioso. Conheço quem já desenvolveu depressão por causa disso. As atividades extracurriculares que fazemos aqui no colégio ajudam muito”, diz Tomás, futuro estudante de Medicina, referindo-se ao leque de opções oferecido pelo Marista São Luís para os concluintes. Teatro, arte, dança, jogos internos, apresentação de manifestação do folclore fazem parte da lista.

Atividades religiosas

Como o Marista São Luís é uma instituição de ensino católica, as atividades religiosas também são incentivadas aos estudantes que professam esta fé. Além de Tomás, Alice e Beatriz também participam das atividades pastorais do colégio. “Essa parte religiosa ajuda muito”, completa Beatriz, que também cursará Medicina.

Para Beatriz, é muito importante que o Marista estimule atividades extracurriculares. “O ritmo é bem puxado, você tem que ser bom em tudo. A carga é muito pesada, e como temos muitas provas no colégio, não acaba nunca, nunca temos descanso. A gente tem, inclusive, aulas de educação física no 3° ano”, diz, enfatizando a necessidade da atividade.

Embora muito jovens, esses estudantes têm consciência de que essa fase é importante, que haverá cobranças, mas que o resultado dependerá de muitos fatores. “Na minha casa, são exigentes comigo, mas entendem que ainda sou muito novo. Eu mesmo sei que o sucesso nas provas não depende apenas dos estudos, mas da maturidade emocional”, acrescenta Tomás.