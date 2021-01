Filosofia serve de base para várias questões do Enem; veja vídeo com dicas

Você não leu errado, a gente não se equivocou: se não sabe, fique sabendo que cai Filosofia na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É por isso que o Blog do Enem convidou Fábio Medeiros, professor de Filosofia do Colégio Marista São Luís, para dar dicas. Assim, vamos evitar sustos no próximo 3 de novembro.

Medeiros relembra o que muito candidato já sabe: a prova do Enem é muito exigente. “Ela cobra muito do estudante. Você pega uma prova como essa e a primeira questão, das 45, pode encontrar cartografia; na segunda, Filosofia Grega; a terceira vai para a Idade Moderna”, diz o professor.

Filosofia aparece com frequência desde 2010, diz Fábio Medeiros, em até 10 questões que expressam no texto argumentos embasados em questões filosóficas. “Eles podem colocar um texto sobre um [filósofo] pré-socrático, como Demócrito, e dizer ao estudante que ele estava preocupado com a origem da vida, pedindo que o candidato identifique nas alternativas qual era o elemento gerador da vida, o átomo. É muito conceitual, muito preciso”.

Sem mais delongas, assista às dicas do professor Fábio Medeiros: