Você conhece o Enem? Veja dicas práticas para a prova

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano serão realizadas, pela segunda vez, em dois fins de semana: nos domingos 3 e 10 de novembro de 2019. A partir do dia 16 de outubro, os cartões de inscrição estarão disponíveis. Verifique o seu e fique atento ao local de realização das provas. Até lá, há outras coisas para conhecer sobre o Enem, conforme informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), organizador da prova:

1) Para que serve o Enem?

Basicamente, os resultados da prova do Enem servem para ingresso à Educação Superior no Brasil e em universidades portuguesas (leia mais aqui). Com a nota do Enem em mãos, o candidato pode concorrer a uma vaga nas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), ou privadas, através do Programa Universidade para Todos (Prouni), além das instituições de Portugal. O Enem também dá acesso ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Os resultados das provas são usados, ainda, no desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais.

2) Quem pode fazer o Enem?

Qualquer pessoa pode fazer as provas. No entanto, os “treineiros”, estudantes que ainda não tenham completado 18 anos até o dia da prova e não concluirão o Ensino Médio no ano vigente, só poderão usar o resultado para autoavaliação de conhecimentos, segundo o Inep. Este ano, a maioria dos inscritos, 27,8%, tem entre 21 e 30 anos.

3) O que preciso saber para o dia da prova?

Este ano, as provas do Enem serão aplicadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro. O Inep recomenda a todos que irão fazer o exame que cheguem aos locais de prova até as 12h (horário de Brasília), com início às 13h30. Vale lembrar que, por determinação do Governo Federal, o Brasil não terá horário de verão.

No dia 3 de novembro, serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início das provas. No dia 10, as provas serão de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, e os presentes terão 5 horas para realizar o exame.

4) Como é a estrutura do Enem?

O Enem se divide em quatro provas objetivas que somam 180 questões, sendo 45 de cada área de conhecimento (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias). É ainda necessário fazer uma redação que tenha entre 7 e 30 linhas no formato de texto dissertativo-argumentativo, seguindo o tema proposto pelo Inep.

5) O que muda no Enem 2019?

A partir deste ano, o Enem contou com um novo sistema de inscrição, mais interativo, e com a opção do candidato incluir foto. Na prova, será disponibilizado um rascunho para cálculos no final do caderno de questões. E fique atento: de acordo com as novas regras, o candidato cujo aparelho eletrônico emitir qualquer som durante a aplicação da prova será eliminado. Ainda no dia da prova, todos os lanches serão revistados.

Fique atento ao celular: ele precisa estar desligado ou no modo silencioso durante toda a prova | Foto: LUM3N/Pixabay

6) O que pode me eliminar do Enem?

Se você ler atentamente o edital verá que, no item 16, o Inep relacionou 23 atitudes que eliminam o candidato. Listamos algumas: