Biologia: na prova do Enem, volume de assuntos é desafio

Quando se trata de Biologia, a maior dificuldade dos estudantes é a alta demanda. Sim, o excesso de assuntos a serem estudados (e dominados) complica a relação com essa disciplina tão dinâmica e interessante. Por isso, fique de olho nas dicas do professor André Maia, do Colégio Marista São Luís, que vão ajudar a definir o que priorizar nas últimas revisões antes da prova do Enem.

“Meio ambiente é sempre o carro-chefe e assume em torno de 40% da prova de Biologia do Enem, inclusive com abordagens voltadas para Física e Química”, diz o professor. Os desastres ambientais em Mariana e Brumadinho poderão ser cobrados nas questões.

“Sobre queimadas, o fato ainda é recente e não deve cair nesta edição do Enem, mas pode haver questões sobre a perda de biodiversidade”, continua André Maia. Outros temas possíveis para a prova são Evolução, Bioquímica, Genética, Citologia e Biotecnologia e, com menor recorrência, Zoologia e Botânica.

Biologia no SSA

A cobrança do Sistema Seriado de Avaliação (SSA, da UPE) é diferente, relembra o professor André Maia. Mais conteudista, o SSA cobra principalmente Genética, Ecologia e Evolução.

“É uma prova mais densa, que exige do aluno conhecimentos específicos aprofundados. Ela foge do padrão geral do Brasil. Em Genética, por exemplo, é importante saber sobre fator RH, tipos sanguíneos, genética de população, interação gênica. Sobre Ecologia, podem cair questões sobre biomas, níveis tróficos, sucessão ecológica”, detalha André.