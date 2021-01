Matrículas no Ensino Superior crescem quase 45% em uma década

Nos últimos 10 anos, o contingente de pessoas que acessou algum curso de graduação no Ensino Superior no Brasil cresceu 44,6%, somando, até 2018, são 8,45 milhões de estudantes. Os dados são do Censo da Educação Superior, panorama traçado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A maioria das matrículas, 6,37 milhões, está concentrada em 2.238 instituições de ensino privadas. As demais 2,08 milhões de matrículas estão nas 299 instituições públicas. O retrato do censo revela que 11,8% das instituições são públicas, ligadas às três esferas estatais, e 88,2% são privadas. Elas estão organizadas em quatro categorias administrativas, de acordo com a seguinte distribuição:

Privadas

2.238 instituições (representam 88,2% do total)

Públicas

128 são estaduais (42,8%)

110 são federais (36,8%)

61 são municipais (20,4%)

Universidades

Das 2.537 instituições de educação superior do país, 199 são universidades. Apesar de serem 7,8% do total de instituições, elas têm mais da metade das matrículas, 4.467.694, ou 52,9% dos estudantes; e, mesmo que haja um número elevado de faculdades, 81,5% do total de instituições, elas concentram 22% dos estudantes matriculados.

199 com 4.467.694 matrículas em universidades;

230 com 1.906.327 matrículas nos centros universitários;

2.068 com 1.879.228 matrículas nas faculdades;

40 com 197.506 matrículas em institutos e centros federais de educação tecnológica.

O Censo da Educação Superior apurou que são oferecidos 37.962 cursos de graduação no Brasil e 45 cursos sequenciais, que são aqueles vinculados a faculdades ou a universidades que dão formação específica para quem já tem o ensino médio.

Censo superior

Realizado anualmente pelo Inep, o Censo da Educação Superior reúne informações sobre as instituições de educação superior, os cursos, os docentes e os alunos. O preenchimento do censo é pré-requisito para a expedição de atos regulatórios e para a participação das instituições em programas do Ministério da Educação. O censo subsidia ainda a Avaliação da Educação Superior, sendo insumo para o cálculo do Conceito Preliminar de Curso (CPC) e do Índice Geral de Cursos (IGC), dois dos Indicadores da Qualidade da Educação Superior divulgados pelo Inep.