CESAR School inscreve para processo seletivo até 5 de dezembro

Começam nesta quinta-feira (10) e seguem até 5 de dezembro as inscrições para o processo seletivo para a CESAR School, a escola de inovação do CESAR, uma das empresas do Porto Digital, no Recife. Serão 64 vagas divididas entre os cursos de Ciência da Computação e Design, para o primeiro semestre letivo de 2020, ambos em turno integral e com duração de quatro anos. O início das aulas está previsto para 17 de fevereiro.

O processo seletivo começa pela inscrição, através do site da CESAR School, com o pagamento da taxa de R$ 30. Depois, é feito um mapeamento de competências e, por fim, entrevistas com os candidatos. A lista de selecionados será divulgada no dia 11 de dezembro deste ano.

Coordenador do curso de Design, Luiz Araújo explica que a CESAR School foi pensada, desde sua criação, para formar profissionais aptos a compreender o mercado, se deparando com situações reais desde o início. Ambos os cursos trabalham em conjunto, voltados para projetos de parceiros do CESAR: os alunos são ensinados a pensar nos recursos aplicados, na manutenção da proposta e no cenário em que estarão inseridos. “Os alunos mergulham com muito mais profundidade no problema e trabalham com mais densidade na solução”, resume Luiz.

Na CESAR School, os estudantes têm contato com projetos reais desde o início do curso | Foto: Alcione Ferreira/ Divulgação

A preocupação com a aplicabilidade da teoria na vida real é uma característica do CESAR quando a questão é ensino e formação, há mais de 20 anos, desde os primeiros projetos com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). “Nossa ideia era trabalhar um processo de formação que habilitasse as pessoas a trabalhar. Uma forte base teórica é importante e acreditamos também que a aplicação prática ajuda muito no processo de aprendizagem”, completa Luiz Araújo, reforçando que o aluno da CESAR School é formado para ser um profissional versátil, como exige o mercado. “Aqui, o professor atua como um mediador, uma ponte para desenvolver esse conhecimento. Nossos profissionais têm conhecimento técnico e são pessoas aptas a liderar equipes, a lidar com parceiros e a desenvolver projetos nos mais diversos contextos”.

Processo seletivo

Feita a inscrição, o candidato deverá pagar a taxa com cartão de crédito ou boleto. Inscrito, ele passará pelo mapeamento de competências, fase que tem por objetivo identificar os níveis dos candidatos com relação às competências de dissertar, resumir, informar e comentar a respeito de um tema determinado.

As habilidade de raciocínio lógico exigidas – proposições conectivas, operações lógicas sobre proposições, construção de tabelas verdades e questões de lógica matemática em geral com raciocínio lógico – serão testadas por uma prova de múltipla escolha que vale até 10 pontos. A redação deverá ser um texto dissertativo-argumentativo de, no máximo, 30 linhas. Ambas acontecem no dia 7 de dezembro. Aprovado, o candidato segue para a etapa 3: entrevista individual e presencial.

Todos as etapas ocorrerão na sede da CESAR School (Cais do Apolo, 77 – Bairro do Recife), no Recife, e no Armazém da Criatividade, em Caruaru.

Candidatos também podem utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde 2010, para participar da seleção da CESAR School, que aceita, ainda, transferências de outras instituições de ensino superior.