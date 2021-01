IFPE inscreve para vestibular até 13 de novembro

Vão até o dia 13 de novembro as inscrições para o vestibular do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE). Ao todo, são 4.715 vagas em 61 cursos técnicos e superiores, em campi espalhados pela Região Metropolitana do Recife e Interior.

A oferta de cursos do IFPE cresceu para a seleção 2020. Há seis novos cursos superiores: Gastronomia e Engenharia Ambiental e Sanitária, no campus Cabo de Santo Agostinho; Engenharia Civil, em Afogados da Ingazeira; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Jaboatão dos Guararapes; Administração e Sistemas para Internet, em Igarassu. Também há novos cursos técnicos: os integrados Mecânica e Segurança do Trabalho, em Ipojuca; e o subsequente Informática para Internet, em Palmares.

O curso integrado é aquele em que o aluno faz a formação técnica ao mesmo tempo em que cursa o Ensino Médio. Na modalidade subsequente, o estudante já concluiu o Médio e está em busca da qualificação profissional técnica. Além dessas alternativas, o IFPE também oferece dois cursos de nível médio integrado, por meio do Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) – voltado para candidatos com mais de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio.

Repetindo o procedimento do vestibular passado, 60% das vagas oferecidas será pelo sistema de cotas, para candidatos que estudaram na rede pública de ensino. O IFPE considera ainda a renda familiar, a autodeclaração étnica (pretos, pardos ou indígenas) e a ocorrência de deficiência como fatores para garantia da vaga via cotas. Especificamente em relação aos cursos de vocação agrícola, 25% das vagas de ampla concorrência são reservadas para moradores da zona rural ou filhos de agricultores.

A partir deste vestibular, quem se inscrever pelo sistema de cotas será classificado também na lista da ampla concorrência. Se não houver comprovação da condição de cotista no ato da matrícula, esse candidato poderá ser aprovado na classificação geral, caso tenha nota suficiente.

As provas estão marcadas para o dia 15 de dezembro. São 30 questões de múltipla escolha para os candidatos aos cursos técnicos; quem opta por cursos superiores responde a 50 questões e escreve uma redação. Os exames começam às 9h, com duração prevista de três horas, para os cursos técnicos, e de quatro horas, no caso dos superiores. A expectativa é que o listão dos aprovados seja divulgado em 9 de janeiro de 2020.

As inscrições são feitas no site da Comissão de Vestibulares e Concursos do IFPE, a um custo de R$ 30 (cursos técnicos) ou R$ 55 (cursos superiores), com pagamento do boleto somente no Banco do Brasil, até 14 de novembro. Quem se inscreve para os cursos da modalidade Proeja está isento da taxa.

O prazo para solicitar a taxa de isenção vai até 24 de outubro, no mesmo site. No dia 1º de novembro, o IFPE divulga os contemplados com a gratuidade. Quem tiver sua solicitação negada deve emitir o boleto e fazer o pagamento, respeitando o prazo inicial de 14 de novembro. Veja aqui quem tem direito a solicitar a isenção.

O candidato que quer ser reconhecido socialmente conforme sua identidade de gênero pode requerer o atendimento pelo nome social, durante o período de inscrição. Basta indicar a opção no site da CVEST e enviar a documentação exigida no edital, via upload no sistema de inscrição.