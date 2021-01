Inep divulga cartilha com dicas e exemplos para redação do Enem

Para orientar os candidatos a uma vaga no Ensino Superior, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou o documento A redação do Enem 2019 – cartilha do Participante, que traz dicas para a produção do texto no próximo dia 3 de novembro.

O documento traz também algumas das redações que receberam nota máxima na edição 2018 do Enem e orientações sobre as cinco competências exigidas pela banca. Você pode ler mais sobre isso aqui, aqui, aqui e aqui. E para acessar o documento, clique aqui.

Tema e forma

A prova de redação do Enem exige a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema que versa sobre ordem social, científica, cultural ou política, que vem acompanhado por um texto de apoio.

Na construção, o candidato deve defender uma tese acerca do tema, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. A redação deve seguir a norma culta da Língua Portuguesa e ser finalizada com uma proposta de intervenção, além de respeitar, em todo o seu conteúdo, os preceitos dos Direitos Humanos.