Questões de História do Enem miram no século XX

Colocar séculos de história em uma prova de 45 questões é uma tarefa impossível, por isso o Enem tem predileção por assuntos voltados para o século 20 e, segundo o professor de História do Colégio Marista São Luís, Plínio do Vale, a Primeira República no Brasil, as Rebeliões sociais (Canudos, Revolta da Chibata, Revolta da Vacina e etc), além da Era Vargas, são assuntos recorrentes.

“A Era Vargas faz uma ruptura muito grande no Brasil, que deixa de ser agrário e passa a focar na indústria. Não que ele largue sua parte agrária, que era carro-chefe, mas se volta para essa indústria”, comenta o professor.

Outro assunto que costumava ser abordado – e que pode vir modificado a partir desta edição – é o Regime Militar. “Sempre foi muito bem cobrado na prova, especialmente na área cultural e seus movimentos de revolta contra o regime. Naquele período era muito comum as músicas utilizarem alegorias para falar da ditadura. Nessa época, ou as artes silenciavam ou criticavam usando metáforas”.

Plínio cita ainda os movimentos ocorridos a partir da Guerra Fria – Guerra do Vietnã, crise dos refugiados, terrorismo, governos autoritários. “A prova não prioriza muito datas e eventos antigos, mas o que faz parte, lá atrás, e que eu posso trazer para o hoje, ou o que está acontecendo hoje que começou lá atrás”. Confira mais dicas no vídeo: