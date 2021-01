Torneio Sesi de Robótica First Lego League abre inscrições

O Sesi First Lego League, o maior torneio de robótica do Brasil, está com inscrições abertas para a etapa pernambucana, através do site. O evento ocorrerá no dias 7 e 8 de fevereiro de 2020 no Sesi Paulista e podem participar estudantes de 9 a 16 anos de escolas públicas e particulares, grupos de amigos ou times de garagem.

A inscrição custa R$ 100 por equipe – que deverá ser composta por dois técnicos (maiores de 18 anos) e de dois a 10 estudantes. Os melhores colocados serão classificados para a etapa nacional, em março, em São Paulo.

O torneio é uma excelente oportunidade para os jovens pensarem como cientistas e engenheiros, bem como praticarem a robótica fora da sala de aula. “Através da união de ciências, tecnologia e inovação, a competição mostra que fazer robótica vai muito além de construir um robô, pois permite aos alunos e professores aprenderem juntos conteúdos de matemática, física, programação e engenharia de forma lúdica”, comenta a superintendente do SESI-PE, Cláudia Cartaxo.

Torneio

O tema da temporada 2019/2020, City Shaper, propõe que crianças e jovens de 80 países ajudem a construir e a desenvolver cidades melhores para as próximas gerações, explorando a criatividade e a inteligência para sugerir soluções para os problemas atuais do meio ambiente, da mobilidade, da acessibilidade e dos desastres naturais.

Os competidores terão ainda o desafio de construir robôs e programá-los para que cumpram 14 missões sugeridas no tapete FIRST LEGO League da temporada. Os robôs poderão capturar, transportar ou entregar objetos em uma arena. Os times terão direito a três rounds, de dois minutos e 30 segundos cada, para execução das tarefas.

Destino: etapa nacional

Na competição, os participantes deverão trabalhar em sintonia e mostrar capacidade de inovação, criatividade e raciocínio lógico. Avaliados nas categorias desafio do robô, design do robô, projeto de inovação e valores, os destaques seguirão para a fase nacional.

SERVIÇO

Etapa pernambucana do Torneio SESI de Robótica First LEGO League

Inscrições: aqui, até 31 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 100 por equipe

Competição: 7 e 8 de fevereiro de 2020

Local: SESI Paulista (Av. Lindolfo Collor, 2800 – Arthur Lundgren I, Paulista – PE)

Os técnicos veteranos, cadastrados desde 2018, deverão se inscrever através do site.