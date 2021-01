Inep divulga locais de provas; acesse

Com informações da Agência Brasil

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem acessar o Cartão de Confirmação da Inscrição e saberão o local onde farão as provas, que acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. O cartão está disponível na Página do Participante e pode ser acessando também pelo aplicativo do Enem, disponível para download nas plataformas Apple Store e Google Play.

No cartão estão informações como local de prova, sala onde será feito o exame, a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição e o tipo de atendimento específico e especializado com recursos de acessibilidade, se for o caso.

É recomendado que os candidatos verifiquem o local da prova e façam o trajeto para evitar atrasos no dia da aplicação da prova. Nos dias do Enem, os portões abrirão às 12h, pelo horário oficial de Brasília, e serão fechados às 13h.

O Enem 2019 será realizado em 1.727 municípios brasileiros. Quem já concluiu o ensino médio ou vai concluir este ano pode usar as notas do Enem para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. Os estudantes podem ainda concorrer a bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos e a financiamentos pelo Fundo de Financiamento Estudantil.