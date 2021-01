Prova de espanhol parece fácil, mas não é (tanto assim)

Não tente negar: você escolheu fazer prova de Espanhol no Enem porque não sabe do Inglês nem o verb to be. Não deixa de ser uma estratégia bem engendrada, mas vá com calma. Esse idioma aparentemente tão familiar é tão difícil quanto o Português e, como diz Rogério Machado, professor do Colégio GGE, é preciso muito cuidado. “Não é porque é ‘parecido’ que você vai se dar bem”, alerta.

Mas não precisa se desesperar. As dicas de Rogério Machado vêm para te ajudar a acertar as cinco questões de Espanhol, que estão entre as 45 da prova de Linguagens. Primeiramente, observe, no vídeo abaixo, que Rogério dá ênfase aos gêneros textuais: é preciso ir além do formato de notícia e estar familiarizado, também, com vinhetas, charges, crônicas e por aí vai.

Você olha as cinco questões e pensa: “se eu acertar três, estou bem”. De novo, calma. O professor lembra que as cinco são parte das 45. “A nota é um todo, então vamos pensar mais alto. Acertar as cinco fará a diferença”.

Vamos ao treino?

Machado reforça que é super bom ter cuidado com enunciados, perceber exatamente o que se pede. Então, aprofunde a leitura, treine o vocabulário, crie um dicionário pessoal. Ah, aproveite todo o tempo que puder para se familiarizar com textos escritos em língua espanhola. O próprio professor fez uma lista para te ajudar:

Clarín

La Nation

El País

El Mundo

BBC Mundo

E assiste aqui: