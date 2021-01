Mais de 2 milhões já acessaram o cartão do Enem, e você?

Com informações da Agência Brasil e do Inep

O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, divulgou na última quarta-feira (16) os cartões de inscrição do exame deste ano. Até o fim do dia, mais de dois milhões de candidatos já sabiam onde farão as provas nos próximos dias 3 e 10 de novembro. Se você ainda não conferiu, pode acessar o site ou fazer download do aplicativo do Enem, disponível nas plataformas Apple Store e Google Play.

O Cartão de Confirmação da Inscrição do Enem traz informações diversas para os participantes. Nele, além dos locais de prova, podem ser consultados os dados pessoais dos inscritos, como o CPF; o número de inscrição; as datas e os horários do exame; a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição; e o tipo de atendimento específico e/ou especializado, com recursos de acessibilidade, caso tenha sido solicitado e aprovado, ou pelo nome social. Para auxiliar na navegação pelo cartão, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) preparou um tutorial, disponível no portal e nas redes sociais do instituto.

Perdi minha senha, e agora?

O Inep divulgou um vídeo para ajudar os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 a recuperar a senha e a cadastrar um novo e-mail, se for necessário, para terem acesso à Página do Participante. Todos os inscritos precisarão dessas informações para acessar, por exemplo, o local onde farão as provas e o resultado do exame.

Para recuperar a senha criada na hora da inscrição, basta acessar a Página do Participante e seguir as instruções que aparecerão na tela, de selecionar figuras e informar o CPF (Cadastro de Pessoa Física). Logo em seguida, quem não tiver a senha em mãos deverá clicar na opção Esqueci Minha Senha, que aparecerá no canto inferior direito.