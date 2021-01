GGE promove imersão cultural dos alunos em evento de exposições temáticas

Com o tema “Da história da arte à arte de contar histórias”, o Colégio GGE promove, neste sábado (19), a edição 2019 do GGE Cultural. O evento, voltado para alunos da instituição e familiares, promove uma série de atividades interdisciplinares com foco para as artes plásticas, música, dança, teatro e vídeos, além de moda e gastronomia. A programação acontece neste sábado, 19, na Arena de Pernambuco.

“O GGE Cultural mostra que o conhecimento não é apenas o científico. A ideia é possibilitar um momento de demonstração, trabalho e aperfeiçoamento das habilidades em áreas que permeiam a formação do jovem. São inúmeras possibilidades para o aluno escolher e desenvolver suas competências artísticas”, explica o gestor pedagógico do Ensino Fundamental 2 e Médio do GGE, Tayguara Velozo.

Coletividade

O evento é bienal e um meio de buscar o conhecimento através de expressões artísticas e culturais. A proposta é que os alunos vivenciem uma imersão na cultura brasileira, reconheçam figuras icônicas e movimentos artístico-culturais. O trabalho será apresentado em exposições temáticas individuais ou coletivas e, posteriormente, a entrega de análises críticas encerra a atividade.

Ao se inscreverem, os alunos optam por uma das categorias para produção dos trabalhos, trazendo informações como origem, influência, objetivo e utilização, além de tipos de materiais utilizados. Tudo, claro, com suporte da equipe pedagógica do GGE, que ajuda na construção dessa bagagem.

“Os trabalhos e apresentações são produzidos em grupo, pois estimulamos a cooperação, a liderança e a produção coletiva. Os professores, além do suporte técnico, orientam os alunos com relação à divisão de tarefas, às estratégias para apresentação, aos ensaios das danças. Durante essas orientações, são retomados os conhecimentos produzidos ao longo do ano relacionados ao tema, o que gera uma conexão do conhecimento com a prática”, enfatiza a gestora pedagógica da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 do GGE, Anabelle Veloso.

