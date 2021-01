Aulão Tira-teima do GGE faz revisão final antes do Enem

Na próxima segunda-feira (28), o Colégio GGE promove o Aulão Tira-teima Enem 2019, evento de revisão voltado para estudantes do Ensino Médio, Pré-Enem e Pré-Medicina. Se você vai ser desafiado pelo Enem este ano, pode ganhar essa ajuda extra. Pela primeira vez, o aulão será aberto ao público. Vai fazer Enem? Então, faça sua inscrição. As vagas são limitadas.

A proposta é fazer a última revisão dos assuntos que serão abordados no Enem, com a equipe de professores das quatro áreas de conhecimento (Linguagens e Códigos, Matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e Ciências Humanas).

O Aulão Tira-teima Enem 2019 ocorrerá das 15h às 18h30, no Teatro Guararapes. Os candidatos poderão acompanhar os assuntos através do material de apoio impresso, que traz exercícios que serão revisados no evento. A programação conta ainda com muitas surpresas. O “ingresso” é 1kg de alimento não perecível, que será dado para a campanha “A fome não pode esperar”.

SERVIÇO

TIRA-TEIMA ENEM – Aulão GGE de Revisão

Quando: segunda-feira, 28 de outubro

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco – Avenida Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)

Horário: das 15h às 18h30

Ingresso: 1kg de alimento não perecível

Inscrições: clique aqui