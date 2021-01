JC 100 anos: evento discute reinvenção da Comunicação e do Jornalismo

Representantes do Jornal do Commercio (PE), do O Povo (CE) e do Correio (BA), integrantes da Rede Nordeste, vão trazer para profissionais e estudantes novas ideias e a reinvenção de marcas que fazer a Comunicação e o Jornalismo da Região e do País. O evento “Marcas Além do Papel. A experiência da Rede Nordeste” acontece na próxima terça, (29.10), a partir das 9h, no auditório do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), no Recife.

Na mesa, o diretor de Redação do JC, Laurindo Ferreira; a editora chefe do Correio, Linda Bezerra; e o diretor de Redação do O Povo, Erick Guimarães. Media a conversa o articulista do JC e coordenador do Programa de Pós-graduação em Indústrias Criativas da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Juliano Domingues. Serão emitidos certificados para os participantes.

Marcas fortes não acabam. Elas se transformam. Enfrentam desafios. Se renovam.

SERVIÇO | Marcas Além do Papel. A experiência da Rede Nordeste

Inscrições gratuitas: através do link ou pelo email eventos@sjcc.com.br

Quando: Terça, 29/10

Horário:

– Credenciamento: das 8h às 9h

– Evento: 9h às 12h