CESAR School inscreve para primeiro doutorado profissional em Ciência da Computação do Brasil

A partir desta quarta (23), a CESAR School está com inscrições abertas para a seleção do doutorado profissional em Engenharia de Software, que começa em fevereiro de 2020. São 15 vagas para este que é o primeiro doutorado profissional na área de Ciência da Computação do Brasil.

Segundo o Diretor Executivo da CESAR School, Felipe Furtado, o doutorado atende a uma demanda do mercado. “Inclusive para a gente ter a proposta aprovada pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), tivemos que fazer uma pesquisa de mercado para entender se as empresas tinham interesse em desenvolver pesquisas aplicadas e se havia candidatos, alunos. Temos uma procura muito grande de egressos do mestrado em vários lugares do País. Pelo menos 50% do nosso público vem de fora de Pernambuco, imaginamos que deva seguir esse perfil no doutorado”. O curso tem duração entre dois e quatro anos.

Furtado explica ainda que o doutorado tem abrangência nacional. Os doutorandos terão disciplinas obrigatórias e eletivas, que serão concentradas nos primeiros 18 meses: uma vez por mês, em um fim de semana, na sexta à noite e no sábado, integralmente. “Facilita para quem é de fora”, completa.

O corpo docente é composto pelos professores da CESAR School, todos doutores e pessoas com experiência no mercado, a exemplo do professor extraordinário Silvio Meira, e da diretora acadêmica, Carol Salgado, uma das fundadoras do CESAR. Também integram a equipe professores colaboradores do Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da área de computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), além de empresas do Porto Digital a exemplo de Rodrigo Cunha, da Neurotech.

Felipe Furtado, diretor Executivo da CESAR School | Foto: Luisi Marques/JC360

Mercado

“Em Pernambuco, só aqui no Porto Digital, há mais de mil vagas abertas. E as pesquisas para o doutorado da CESAR School são aplicadas em empresas. Em muitos casos, os doutorados são muito orientados à produção de papers, de pesquisas não aplicáveis, e quando se vai ao mercado, não se consegue também atender às demandas porque se criou uma distância muito grande entre a necessidade das empresas e a formação do profissional”, explica Felipe Furtado.

O doutorado profissional em Engenharia de Software foi desenhado para que toda a pesquisa seja aplicada para a realidade de uma empresa, sem perder a característica científica. “Com parcerias firmadas, os alunos farão as teses aplicadas dentro das empresas”, acrescenta Furtado.

Linhas de pesquisa

As linhas de pesquisa do doutorado são em Engenharia de software experimental, engenharia de software para computação baseada em serviços e Engenharia de software para sistemas big data. No mercado, isso se traduz em profissionais aptos a lidar com questões de machine learning, análise de grande volume de dados, internet das coisas, cloud computing, dentre outros.

SERVIÇO

Doutorado profissional em Engenharia de Software – inscrições abertas no site da CESAR School