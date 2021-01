Cine Aulão mistura revisão final para o Enem e descontração 

A atenção dos professores e da equipe pedagógica do Colégio Marista São Luís está, neste momento final, voltada para o emocional dos estudantes. Claro que ainda é hora de fazer as últimas revisões, então sair do ambiente escolar e criar um momento que una conteúdo e descontração é o ideal.

No próximo sábado (26), a revisão do 3° ano do Ensino Médio será no cinema do Shopping Plaza. “É a nossa última revisão de todas as disciplinas. Tiramos os estudantes da escola, levamos para o cinema para fazer um momento diferente, especial”, diz o coordenador do 3° ano do Ensino Médio, Luciano Barbosa.

Depois do Cine Aulão, os focos serão direcionados às disciplinas do primeiro dia do Enem: as 45 questões de Ciências Humanas (Geografia, História, Sociologia, Filosofia) e as 45 questões de Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa, Literatura, Arte, Educação Física e Inglês ou Espanhol), além da redação. Passada a prova do dia 3 de novembro, a revisão da semana seguinte terá foco nas disciplinas do dia 10: Matemática, Física, Química e Biologia.

O Marista São Luís incluiu no calendário pré-Enem alguns momentos de meditação, espiritualização e relaxamento. “Queremos que eles fiquem bastante tranquilos”, reforça Luciano.