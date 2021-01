Contra o nervosismo, escola e família têm papéis complementares

A duas semanas da primeira prova do Enem 2019, o nervosismo dos candidatos já está à flor da pele – normal para quem passou o ano dedicado aos estudos e vê o momento final se aproximar. Claro que é preciso manter a calma e a confiança, mas o papel da escola e da família é crucial: vem deles o apoio mais importante agora.

Tárcio Augusto Farias, coordenador de Ensino Médio e Pré-Enem do Colégio GGE em Caruaru, Agreste do Estado, concorda que o desempenho emocional dos alunos ganha força com envolvimento da escola e da família. Aliás, o GGE segue nessa condução até os últimos momentos, e monta pontos de apoio – a Arena GGE – em vários locais de prova.

Arena GGE: Colégio dá suporte até o último instante | Foto: Divulgação

“Observamos que o papel das famílias pode ser diverso: umas pressionam o jovem, outras dão pouca importância e há as que acompanham essa fase de perto. A gente sempre diz que o diálogo é fundamental e o adolescente precisa sentir que se está atento a ele. Os alunos se apegam ao incentivo dos professores, mas é a família que dá o toque final. E trabalhamos essas duas pontas”, explica Tárcio.

Escola de um lado…

Deixar o aluno mais tranquilo e seguro para o momento da prova é um objetivo planejado por todo o calendário do GGE. Tárcio cita ações como o Supera Enem, pequenos aulões de revisão que trazem dicas para cada disciplina. No próximo dia 28, acontece o Aulão Tira-teima, ótima oportunidade para revisar.

“Temos também as semanas de provas especiais, com os professores dando aquela última dicazinha, aulas mais leves, mas focadas no conteúdo, que servem para os alunos relaxarem um pouco e terem segurança daquele detalhe final. Ao mesmo tempo, nossos estudantes se sentem abraçados pela equipe, pelos professores”, detalha o coordenador, reforçando ainda as ações do SOEP, como o Projeto Antiestresse, que envolve os terceiro anistas em dinâmicas para quebrar também um pouco da rotina de sala de aula, promovendo momentos de relaxamento, apoio e orientação para os estudantes.

… família do outro

O GGE aproxima os familiares deste momento, orientando que é preciso que compreendam o momento de ansiedade dos seus adolescentes. “Eles precisam entender que o aluno já alcançou esse conteúdo e está em um momento de revisar, de ajustar detalhes, de ter mais confiança. A família precisa dar essa confiança, a segurança, precisa ajudar nesse equilíbrio emocional, sem deixar que o jovem se acomode, mas também não sobrecarregar com mais expectativa, com mais ansiedade”, ensina Tárcio.

Esta é, então, a hora do equilíbrio: é o momento de conversar, passear, ter tempo de qualidade juntos. “Buscar ouvir um pouco mais como é que está essa ansiedade, como é que esse estudante está se sentindo, qual a expectativa dele. É um momento mais de escuta, afago, afeto, de abraçar e acolher”.