Às vésperas do Enem, Marista dá dicas para estimular memória

Há horário e regras a cumprir, tensão de um ano inteiro (ou muitos) de estudo e ainda dar conta de muitos, muitos assuntos. A poucos dias da prova, o Blog do Enem já orientou leituras, já sugeriu meditação e, agora, vai falar de outros aspectos, igualmente importantes, para os estudantes nesse momento final de preparação.

Com a experiência de quem lida com vestibulandos, a orientadora educacional do 3° ano do Ensino Médio do Colégio Marista São Luís, Eva Rozental, fala sobre o acompanhamento realizado junto a cada educando, durante todo o ano, que une o conteúdo ao zelo com o emocional.

“A equipe pedagógica acompanha de perto e tem ações pontuais quando é necessário. Nesse sentido, acreditando na importância dos momentos extra classe, Eva lembra que, no Colégio Marista São Luís, as atividades religiosas são mantidas mesmo para os concluintes”.

Para estes últimos dias antes do Enem, Eva explica que o Marista São Luís intensifica a resolução de exercícios como “uma forma de fixar o conteúdo”, exercitar o que foi aprendido e identificar dúvidas que ainda persistam. Questões de edições anteriores do Enem estão na mira. Na escola, as duas semanas que antecedem as provas dos dias 3 e 10 de novembro seguem essa sistemática de revisão.

Apoio aos feras

O São Luís, escola católica de tradição Marista, oferece ainda o Aulão ENEM e momento de adoração e louvor. “São momentos importantes, que dão conforto e acolhimento aos nossos estudantes”, acrescenta Eva. A orientadora relembra ainda que o descanso e a calma são cruciais, além da boa alimentação, antes e durante as provas.

A gente listou ainda algumas orientações dada por Eva para ajudar você a viver esses momentos até a prova:

Durma bem

Sem descansar, seu cérebro não funciona nem acessa bem o que você aprendeu. Durma bem, principalmente nos dias que antecedem as provas.

Coma bem

Evite alimentos pesados ou gordurosos, que além de gerar sonolência ainda podem fazer você se sentir mal durante a prova. Vá de escolhas saudáveis e água.

Mexa-se

O Marista São Luís desenvolveu durante o ano letivo, para seus estudantes terceiranistas o projeto “Corpo e Movimento”, com atividades lúdicas e recreativas. Portanto, os momentos de relaxamento também são importantes.

Diversifique o conteúdo

Faça revisões curtas de assuntos diversos. Assim você não cansa a mente.

Tenha foco

Também nessas últimas leituras, mantenha o celular afastado e concentre-se.

Calma e segurança

Todo o trabalho do Marista São Luís durante ano é voltado para a construção do conhecimento e desenvolvimento das competências emocionais. Portanto, acredite em você considerando o percurso trilhado ao longo desse ano letivo. Isso contribuí para uma maior segurança e tranquilidade durante as provas.