Gestão do tempo é chave para se dar bem em Biologia no Enem

A Biologia estará em pelo menos 15 das 45 questões da prova de Ciências da Natureza do Enem, com Física e Química, que tentam condensar os assuntos dessas disciplinas em todo o Ensino Médio. É por isso que para o professor Eraldo Belarmino, do Colégio GGE, o (pouco) tempo é o grande algoz do fera no Enem.

“Com o quantitativo de questões significativo, o aluno tem que ter uma boa administração do tempo”, diz.

Na edição 2018, relembra Belarmino, o Enem trouxe questões de mediana a fáceis. “O conteúdo veio de uma maneira bem distribuída. Foi o melhor ano de elaboração do Enem e aguardamos que mantenha essa linha”.

No Enem, a Biologia vem em questões sobre sociobiologia (programa de saúde, doenças, meio ambiente) que, junto com bioquímica, são alguns dos pontos essenciais. No Sistema Seriado de Avaliação (SSA3), o eixo segue por genética, ecologia e evolução.

Confira mais dicas: